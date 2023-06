Phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin bịa đặt về cảnh sát giao thông

Công an tỉnh Lai Châu thông tin Công an huyện Phong Thổ phát hiện có người đăng tải clip kèm lời bình sai sự thật về hình ảnh lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ lên mạng xã hội.

Nhận thấy thông tin này đã có nhiều lượt tương tác, chia sẻ gây hiệu ứng không tốt trong quần chúng nhân dân, lãnh đạo công an huyện kịp thời chỉ đạo lực lượng an ninh phối hợp với công an các xã, thị trấn tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy xét, làm rõ danh tính của người đăng tải clip.

Ngày 5/6, Công an huyện Phong Thổ triệu tập Tẩn.L.S. (SN 1997, trú tại bản Xì Choang, xã Vàng Ma Chải Phong Thổ, Lai Châu) lên làm việc.

Công an làm việc với Tẩn.L.S. Ảnh: CA.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận trong ngày 17, 21, 22/5 đã đăng tải clip kèm cắt, ghép âm thanh, lời bình sai sự thật về lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ với mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội Facebook.

Tại buổi làm việc nghi phạm đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, đồng thời gỡ bỏ toàn bộ thông tin, clip đăng tải và cam kết không tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi vi phạm của nghi phạm, ngày 13/6, Công an huyện Phong Thổ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp trên, mức phạt 7,5 triệu đồng (Điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ/CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.