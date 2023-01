Pháp triệu hồi đại sứ tại Burkina Faso

"Trong bối cảnh những diễn biến mới nhất ở Burkina Faso, chúng tôi đã quyết định triệu hồi đại sứ của chúng tôi về Paris để tham vấn về tình hình và triển vọng trong quan hệ song phương", Reuters dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Pháp.

Trước đó, Burkina Faso cho biết họ đã yêu cầu Pháp rút khoảng 400 quân đang đồn trú tại nước này trong vòng một tháng.

Burkina cho biết họ đã quyết định chấm dứt hiệp định quân sự cho phép quân đội Pháp chiến đấu với quân nổi dậy trên lãnh thổ của mình vì nước này muốn tự vệ. Hôm 25/1, Pháp đã đồng ý yêu cầu này.

Với động thái trên, Pháp sẽ tiếp tục giảm hiện diện quân sự ở khu vực đang phải đối diện với cuộc nổi dậy của lực lượng Hồi giáo cực đoan ngày càng leo thang. Chính quyền ở nước láng giềng Mali trước đó cũng yêu cầu quân đội Pháp rút khỏi quốc gia này.

Các cuộc biểu tình của những người phản đối sự hiện diện của quân đội Pháp đã gia tăng ở Burkina. Điều này một phần liên quan đến quan điểm cho rằng Pháp đã không đủ nỗ lực để đối phó với một cuộc nổi dậy của người Hồi giáo.

Burkina là một trong những nước nghèo và bất ổn nhất ở châu Phi. Hàng nghìn binh sĩ, cảnh sát và thường dân đã thiệt mạng, khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi các chiến binh thánh chiến phát động cuộc nổi dậy từ nước láng giềng Mali vào năm 2015.

Hơn một phần ba đất nước nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Quốc gia Tây Phi này đang phải đối mặt với cuộc nổi dậy của các phần tử Hồi giáo do những tổ chức có liên hệ với al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo thực hiện, theo Reuters.

Những nhóm này đã chiếm nhiều vùng đất rộng lớn và khiến hàng triệu người phải di tản.

