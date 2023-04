Pháp đối mặt sự gia tăng của các căn bệnh do muỗi gây ra

Theo Connexion France, các trường hợp mắc sốt xuất huyết, Zika và Chikungunya ở Pháp sẽ tăng đáng kể trong những năm tới, do hệ quả của biến đổi khí hậu và du lịch.

Muỗi vằn là vật trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết, Zika và Chikungunya. Ảnh: Adobe.

Lời cảnh báo trên được Ủy ban rủi ro sức khỏe của chính phủ Pháp thông báo trong thời gian gần đây. Các vùng lãnh thổ hải ngoại của nước Pháp đang phải đối mặt với những căn bệnh nguy hiểm. Ngoài ra, các ca bệnh ở đất liền cũng tiếp tục gia tăng khi muỗi Aedes Aegypti (muỗi vằn) bắt đầu sinh sôi nhanh chóng.

Biến đổi khí hậu và Thế vận hội Paris

Nhà côn trùng học Didier Fontenille cho biết nguyên nhân dẫn đến thực trạng này bắt nguồn từ biến đổi khí hậu và gia tăng du lịch.

"Chẳng bao lâu nữa, muỗi vằn sẽ được tìm thấy trên khắp nước Pháp. Quan trọng hơn, chúng bắt đầu có khả năng kháng thuốc diệt côn trùng. Đây là 2 tin rất xấu", ông Fontenille nói.

Vào mùa hè năm 2022, 65 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết đã được báo cáo ở Pháp. Họ đều là người bản địa và không hề đi du lịch trước đó. Ngoài ra, số lượng khu vực có muỗi vằn cũng tăng gấp 10 lần kể từ năm 2010.

Ông Fontenille chỉ ra rằng việc tổ chức các môn thể thao quốc tế ở Pháp, đặc biệt là Thế vận hội Paris vào năm 2024, sẽ làm tăng nguy cơ mắc sốt xuất huyết, Zika và Chikungunya. Chúng có khả năng lan rộng khi mọi người từ khắp nơi trên thế giới bắt đầu đổ về nước này.

"Chúng tôi rất choáng ngợp với 65 trường hợp được ghi nhận. Nếu năm tới có 300, chúng tôi e rằng sẽ không thể đối phó và buộc phải học cách thích nghi", ông Fontenille lo lắng.

Connexion France thông tin ở Pháp có một hệ thống giám sát, phát hiện và quản lý hiệu quả đối với những căn bệnh này. Tuy nhiên, nó vẫn cần nhiều thời gian hơn để hoàn thiện. Trong khi đó, sự phối hợp toàn quốc gia, nghĩa là các khu vực có thể nhìn thấy tình hình lẫn nhau lại chưa có.

"Chúng tôi không ở trong một tình huống thảm khốc, nhưng chúng tôi phải nghiêm túc chấp nhận rủi ro bằng những chiến dịch phòng ngừa và tổ chức tốt hơn cho các bên liên quan", Chủ tịch Covars, bà Brigitte Autran, nói.

Du lịch và biến đổi khí hậu được cho là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của các bệnh do muỗi gây ra. Ảnh: Fortune.

WHO đưa ra cảnh báo tương tự

Báo cáo của ủy ban chính phủ Pháp được đưa ra trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đổ lỗi cho biến đổi khí hậu làm arbovirus do muỗi truyền lan nhanh và xa hơn. Đồng thời, WHO cũng cảnh báo các đợt bùng phát toàn cầu có thể xảy ra.

Động thái này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về các trường hợp mắc sốt xuất huyết, Chikungunya và Zika ngày càng gia tăng. Cụ thể, số ca mắc sốt xuất huyết đã tăng từ 500.000 lên 5,2 triệu trong khoảng thời gian 2000-2019. Đáng nói, năm 2019 là năm ghi nhận số ca mắc trầm trọng nhất.

Bên cạnh đó, bệnh Chikungunya đang hoành hành bằng một đợt bùng phát mạnh mẽ ở châu Mỹ. Hiện tại, khoảng 135.000 trường hợp đã được báo cáo, trong khi ở 6 tháng đầu năm 2022, con số này chỉ là 50.000 trường hợp.

"Muỗi cùng các bệnh này và biến đổi khí hậu đang gia tăng theo độ cao cũng như vĩ độ. Sự lây truyền cao ở châu Mỹ có thể là một dự đoán, cho thấy mùa hè tiếp theo ở bán cầu bắc sẽ diễn ra như thế nào", bà Rojas Alvarez, trưởng nhóm kỹ thuật của WHO về bệnh Chikungunya và Zika, cho biết.