Pháo: 'Tôi và Tez đang tìm hiểu'

Pháo cho biết có những người bạn đưa ra lời khuyên chân thành. Tuy nhiên, vì quá tự tin sau thành công của "Hai phút hơn", nữ rapper đánh mất mối quan hệ đó.

Pháo lọt top 8 King of Rap. Thí sinh 17 tuổi nổi tiếng từ trước khi tham gia chương trình nhờ hit Hai phút hơn. Bước vào cuộc thi rap, Pháo có lợi thế về sự chú ý của truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, theo rapper nữ, sự nổi tiếng cũng khiến khán giả đặt cho cô quá nhiều kỳ vọng.

"Ban đầu tôi không thích ICD và RichChoi"

- Cảm xúc của chị thế nào khi Suboi chia sẻ tiết mục ở vòng Collab và khen ngợi đây là một trong những bản rap hay nhất về đề tài gia đình?

- Tôi rất vui bởi từ ngày xưa tôi đã thích và hâm mộ chị Suboi. Khi thấy thần tượng chia sẻ tiết mục, tôi hạnh phúc và hào hứng. Âm nhạc của Suboi rất hay. Nhưng tôi đặc biệt khâm phục chị ấy ở sự điềm tĩnh khi đối mặt với dư luận. Tôi còn trẻ nên chắc chắn trong tương lai phải trải qua nhiều lời đàm tiếu. Tôi cần học hỏi chị Suboi trong vấn đề này.

- Lời khen đó cùng sự nổi tiếng từ trước khi tham gia chương trình có giúp chị phần nào tự tin trở thành quán quân của King of Rap?

- Đến vòng này, tôi không quan trọng việc có trở thành quán quân hay không bởi ICD đã cản đường tôi. Tôi chỉ mong khán giả đón nhận bởi tôi đã nỗ lực rất nhiều để khắc phục những thiếu sót của bản thân. Đêm chung kết, tôi hy vọng có thể cống hiến tiết mục thật chất lượng để thay đổi quan điểm của khán giả về tôi.

- Tại sao lại là ICD cản đường?

- Đến vòng này, ai cũng có suy nghĩ về việc thí sinh nào là quán quân. Chúng tôi cũng hay hỏi nhau: “Ai là quán quân bây giờ”. Bất kỳ ai trong top 8 đều tài năng và xứng đáng trở thành quán quân. Tuy nhiên, xét cả quá trình và nếu để tôi chọn một người đáng khâm phục nhất, tôi chọn anh ICD. Qua vòng bán kết, tôi cảm thấy anh ấy là người đáng sợ.

Pháo đánh giá ICD là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch. Ảnh: Phương Lâm.

Tôi và ICD, RichChoi quen biết nhau từ trước. Tuy nhiên, ban đầu tôi không thích ICD, RichChoi lắm vì khi nghe nhạc tôi cứ nghĩ ngoài đời các anh ấy gai góc, ngông cuồng và khó gần. Khi tham gia chương trình, chúng tôi được xếp gần phòng ở nhà chung từ vòng đầu tới giờ.

Qua quá trình tiếp xúc, tôi nhận ra RichChoi không như những gì mình tưởng tượng. Thật ra, RichChoi rất tình cảm và ga lăng. Nhiều khi tôi đi quay về muộn, anh ấy sẽ ngồi chờ để mở cửa rồi liên tục nhắn tin hỏi xem tôi về đến đâu rồi. ICD cũng vậy, anh ấy rất hiền và sống tình cảm.

Cách đây khoảng 2 tháng, trong một lần tranh luận, tôi vô tình quát một câu mà tôi không nhớ rõ nội dung, ICD khóc. Lúc đó, tôi bất ngờ vì không nghĩ ICD dễ dàng rơi nước mắt như vậy. Sau đó, tôi "hối lộ" anh bán kẹo kéo 50.000 đồng mượn bộ loa đài để dỗ ICD. Sau hôm đó, mấy anh em rất vui vẻ và thân thiết.

- Ưu và nhược điểm của chị so với ICD hay các thí sinh còn lại trong top 5 là gì?

- Tôi được công chúng chú ý từ trước khi tham gia chương trình King of Rap. Sau khi chương trình phát sóng, tôi càng được quan tâm hơn. Nhưng đổi lại, khán giả đặt ra cho tôi những tiêu chuẩn quá cao so với một người trẻ và mới làm nhạc. Mọi kỹ năng rap của tôi chưa hoàn chỉnh bởi tôi cũng mới theo đuổi dòng nhạc này. Tôi chưa thể đáp ứng những yêu cầu dư luận đưa ra trong một sớm một chiều. Thay vào đó, tôi cần thêm thời gian để trau dồi và tiến bộ.

Ngay từ những vòng đầu tiên, tôi không đặt ra cho mình áp lực. Tôi tham gia chương trình với mục đích học hỏi, giao lưu. Vào được chung kết của cuộc thi, tôi đã học hỏi quá nhiều điều. Do đó, dừng chân ở top nào đi chăng nữa, tôi cũng cảm thấy vui và hài lòng.

- Việc Pháo lọt top 5 King of Rap gây tranh cãi. Khán giả cho rằng chị được ưu ái vì là thí sinh nữ hiếm hoi trong cuộc thi. Cảm xúc của chị thế nào khi đối mặt với phản ứng trái chiều?

- King of Rap không hiếm nữ, thậm chí vượt trội thí sinh nữ so với chương trình khác về rap. Do đó, tôi không nghĩ mình được ưu ái. Bốn vị huấn luyện viên đã nhìn thấy sự trưởng thành của tôi qua từng vòng thi.

Tôi chấp nhận và không quá bận tâm những ý kiến trái chiều. Những anh chị đi trước cũng không tránh khỏi bình luận tiêu cực nên những gì tôi phải đối mặt thời gian qua không thấm vào đâu.

Khi xem chung kết, khán giả có lẽ ít nhiều cũng thấy được tôi thay đổi và tiếp thu ý kiến của dư luận như thế nào. Tôi tiết chế hơn về giọng và flow để khán giả có thể nghe rõ. Về lyrics, tôi viết sâu nhất có thể. Tôi đã cố gắng để hoàn thiện mọi mặt.

Ở tuổi 17, Pháo sở hữu hit Hai phút hơn được đông đảo khán giả yêu thích. Ảnh: Phương Lâm.

"Tôi không bận tâm những lời đàm tiếu"

- Vòng chung kết, chị làm gì để thuyết phục khán giả?

- Gần đây, khi tham gia chương trình, tôi hay ngủ lúc 3-4h sáng, thậm chí 5h. May mắn là sức khỏe vẫn ổn nhưng không riêng tôi mà có lẽ tất cả thí sinh đều sụt cân. Hiện tại tôi sụt mất 3 kg so với khoảng 3, 4 tháng trước.

Ở đêm chung kết, tôi chuẩn bị hai tiết mục. Phần thi đầu tiên nói về cách đối mặt và vượt qua dư luận. Bài rap được viết từ câu chuyện chung mà có lẽ bất cứ nghệ sĩ nào cũng trải qua. Cách họ tránh những điều tiếng cũng như việc làm thế nào để không biến bản thân thành con người khác.

Với tiết mục thứ hai, tôi viết về 3 điều ước nhận được trong giấc mơ. Lòng tham, ước mong quá nhiều sẽ phải trả giá và cái kết chính là sự hối hận của con người.

- Đó là những gì chị đã trải qua khi nổi tiếng từ rất sớm?

- Làm nghệ sĩ, ai chẳng ước được mau chóng thành công, được khán giả biết tới và khen ngợi. Nhưng thành công đến quá sớm, đôi khi lại khiến chúng ta cảm thấy chán nản và vô vị. Khi đó, xung quanh ta chỉ có những lời nịnh bợ còn sự góp ý chân thành, chúng ta không nghe và vô tình làm mất đi người quan trọng.

Nhiều người bạn thân thiết đã đưa ra những góp ý chân thành rằng không nên huênh hoang hay hành xử như thế này, thế kia. Tuy nhiên, vì còn quá trẻ, tôi không thể phân biệt điều đó đúng hay sai nên vô tình phá vỡ những mối quan hệ đó.

Khi đó, tôi hơi tự tin quá. Tự tin không phải điều xấu nhưng đôi khi đi quá giới hạn, tôi làm sai mà cứ nghĩ mình đúng.

Cô lọt vào top 5 King of Rap cùng ICD, RichChoi, Tuimi và Hieuthuhai. Ảnh: Phương Lâm.

- Thành công của hit "Hai phút hơn" mang lại những gì để khiến chị tự tin như vậy?

- Cuộc sống của tôi thay đổi chút ít trên mạng xã hội còn hoạt động hàng ngày vẫn vậy. Tôi vẫn lên lớp học tập rồi giao lưu với bạn bè, thầy cô và trở về nhà cùng bố mẹ.

Tôi khá vui và hạnh phúc khi được biết tới từ khá sớm. Với số tiền 100 triệu đồng kiếm được từ hit Hai phút hơn, tôi gửi cho mẹ tiết kiệm để có thể vào TP.HCM tham gia chương trình King of Rap.

Sau Hai phút hơn, gia đình tự hào về tôi, bố mẹ thậm chí khoe với người thân, hàng xóm xung quanh.

Đến giờ tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bước chân vào TP.HCM để quay quảng cáo sau Hai phút hơn. Tôi quay liên tục từ 4h hôm trước tới 4h hôm sau mà chỉ lên hình khoảng 20 giây. Dẫu vậy, cảm giác rất vui vì lần đầu tiên tôi được gặp anh chị nghệ sĩ và ghi hình ở trường quay lớn.

"Từ ngày xưa, tôi đã hay bị chửi"

- Từ những mối quan hệ đã mất, chị rút ra điều gì?

- Tôi nỗ lực và trưởng thành hơn. So với 2 năm trước, Pháo của hiện tại cố gắng hơn rất nhiều.

Pháo cho biết cô muốn thay đổi quan điểm của khán giả về mình sau đêm chung kết. Ảnh: Phương Lâm.

- Pháo và Diệu Huyền khác nhau như thế nào?

- Từ trước đến giờ, công việc hàng ngày của tôi chỉ là từ nhà đến trường rồi trở về nhà. Cuộc sống rất nhàm chán. Diệu Huyền khá nhút nhát, rụt rè, ngại đám đông không biết phải nói chuyện với mọi người như thế nào.

Từ khi rap, tôi thay đổi, tự do hơn, không còn ngại đám đông. Có những điều ngoài đời Diệu Huyền không dám nói nhưng nhờ âm nhạc, Pháo thẳng thắn bày tỏ. Tôi tự tin nhất khi là Pháo.

- Bài rap nào thể hiện đúng nhất con người Pháo?

- Có lẽ là bài Thôi đi về ăn cơm. Bài đó tôi không đặt nặng về kỹ năng và chỉ viết đúng những gì mình suy nghĩ: “Họ nói chẳng muốn mình ganh đua nhưng đời ai muốn mình thua thiệt".

Từ ngày xưa tôi đã hay bị chửi. Một vài video tôi rap bị cười, chế nhạo rồi chia sẻ lên những page hài. Nhiều người từng hỏi tôi còn trẻ mà tại sao ngông cuồng như vậy. Nhưng thực ra, tôi nghĩ tuổi trẻ cũng cần ngông một chút, miễn là biết kiểm soát đừng để trở thành bốc đồng.

Mọi người một khi đã không thích thì sẽ luôn có ác cảm, do đó, tôi quan niệm tuổi trẻ cứ thử sức với những điều mình muốn để sau này không phải hối hận. Tôi đã dám thử bôi son xanh, mặc đầm dạ hội và đi đôi guốc 20 cm để lên sân khấu rap hay tôi dám tham gia King of Rap. Đây là một trong những quyết định mạo hiểm của tôi.

- Thời gian qua, chuyện tình cảm của chị và Tez (thí sinh Rap Việt) gây xôn xao. Việc khán giả bàn tán về đời tư có tác động thế nào tới chị?

- Chuyện đó không ảnh hưởng, hơn nữa tôi nghĩ câu chuyện này khá nhỏ so với anh chị nghệ sĩ khác. Những gì khán giả bán tán chỉ là những lời đàm tiếu, không ai hiểu rõ câu chuyện bằng người trong cuộc. Những người không biết không có tội. Do đó, tôi thấy bình thường và không bận tâm.

- Hiện tại, mối quan hệ của hai người như thế nào?

- Hiện tại, tôi và bạn ấy chưa hẳn đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm. Tôi cũng hy vọng mọi người đừng bận tâm và khai thác quá sâu về chuyện của chúng tôi. Mọi người hãy cứ cho chúng tôi là những người trẻ nên tìm hiểu nhau cũng rất bình thường. Tôi hy vọng công chúng hãy quan tâm tới âm nhạc của tôi thay vì chuyện tình cảm.