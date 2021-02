Pháo hóa thân thành Thần Lửa trong MV parody của Free Fire

Trong MV parody Tết “Free Fire như ý”, cô nàng rapper Pháo đã có màn xuất hiện ấn tượng và sôi động.

Tết đến thật gần qua không khí tất bật, hối hả trên khắp các con phố, nẻo đường. Với người chơi Free Fire, điều này càng trở nên rõ ràng hơn với sự xuất hiện của những phần quà lì xì, hay sự kiện “siêu to khổng lồ”.

Món quà gần đây nhất chính là MV parody Tết “Free Fire như ý”, với sự xuất hiện của nữ rapper Pháo cùng Rikaki Gaming - streamer không thể quen mặt hơn trong cộng đồng Free Fire.

Pháo và Rikaki Gaming vừa có màn kết hợp ấn tượng trong MV Tết của Free Fire.

Có thời lượng chỉ 3 phút nhưng với màn kết hợp ấn tượng, đoạn MV đã khấy động không khí cho các fan hâm mộ Free Fire. Không quá dài dòng về câu chữ, những câu slogan, trích dẫn nổi bật và dễ nhớ như “Free Fire, cái Tết thật như ý, hộp ma thuật, vào đây nhận miễn phí”, hay “Cả năm Tết có một lần, có ma búp bê xin chớ ngại ngần”..., Pháo và Rikaki Gaming đã truyền tải thông điệp về chuỗi sự kiện mới của Free Fire một cách dễ thương và gần gũi.

Pháo gây ấn tượng với những câu rap dễ thương, dễ nhớ.

Tuy nhiên, điểm nhấn khiến nhiều người thấy bất ngờ nhất lại chính là màn solo cực chất của anh chàng Rikaki Gaming trong phân đoạn hook cao trào ở cuối MV. “Tết như ý we say booyah, Tết Free Fire we say booyah” - đoạn điệp khúc ngắn nhưng sôi động cùng vũ đạo hài hước của anh chàng streamer đa tài đã khiến các fan không thể không nhún nhảy theo.

Phần solo cực chất của Rikaki Gaming.



Nếu tinh mắt một chút, nhiều người sẽ nhận ra bộ đồ của cô nàng Pháo trong MV chính là Thần Lửa - trang phục đặc biệt ra mắt dịp Tết 2021 của Free Fire.

Cách để nhận Thần Lửa cũng rất đơn giản, chỉ cần làm theo lời rap của Pháo: “Chơi game ngay đúng mùng một Tết, nhà bao việc tạm gác và vào hết”. Dù có bận rộn tới đâu, các game thủ đừng quên dành ra vài phút đăng nhập Free Fire đúng mùng 1 Tết để nhận phần quà đặc biệt này. Người chơi xem chi tiết sự kiện tại đây và xem toàn bộ MV tại đây.