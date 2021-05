Phan Việt trở lại với ‘Trái tim không’

'Lời thì thầm' từ châu Á và chuyện chàng trai viết sách, xuất bản ở Mỹ

Tác giả cuốn sách du ký tiếng Anh "Through Asia: A whisper from the East" chia sẻ những trải nghiệm xê dịch, cho rằng không nên đi với cái túi rỗng và "gap year" là việc nên làm.