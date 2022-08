Phân vân chọn miễn dịch tự nhiên hay tiêm vaccine phòng Covid-19

Một số người nói với tôi cứ thụ động mắc Covid-19 để có miễn dịch tự nhiên, không cần phải tiêm vaccine. Xin hỏi khả năng bảo vệ của vaccine hay miễn dịch tự nhiên tốt hơn?

Sở Y tế TP.HCM

Tạo miễn dịch cộng đồng với dịch bệnh Covid-19 là một trong 4 mục tiêu của Chiến lược tiêm vaccine phòng Covid-19 vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố trong phiên bản cập nhật vào tháng 7. Theo đó, mỗi quốc gia phấn đấu 70% dân số có miễn dịch với virus SARS-CoV-2.

Để cơ thể có kháng thể chống lại SARS-CoV-2, cách chủ động là tiêm vaccine. Cách thụ động là sau khi mắc bệnh,cơ thể sẽ tạo ra kháng thể kháng lại virus.

Theo WHO, miễn dịch cơ thể có được từ nhiễm SARS-CoV-2, còn gọi là miễn dịch tự nhiên, có khả năng bảo vệ cơ thể ở nhiều mức độ khác nhau chống lại sự tái nhiễm, ngăn chặn khả năng bệnh trở nặng. Miễn dịch tự nhiên sẽ giảm tác dụng theo thời gian và khả năng bảo vệ sẽ thấp hơn đối với các biến thể mới của virus.

So sánh với vaccine, khả năng bảo vệ cơ thể do miễn dịch tự nhiên chưa có cơ sở chắc chắn. Theo WHO, các bằng chứng khoa học ban đầu cho thấy một số vaccine Covid-19 cung cấp miễn dịch bảo vệ cơ thể cao hơn so với miễn dịch tự nhiên sau nhiễm SARS-CoV-2. Đặc biệt, việc tiêm vaccine sẽ làm tăng khả năng miễn dịch bảo vệ cơ thể ở những người đã mắc Covid-19 trước đó.

WHO cũng cho biết có bằng chứng sơ bộ một người có 3 lần tiếp xúc với "protein spike" (kháng nguyên đặc hiệu của SARS-CoV-2) do mắc Covid-19 xen lẫn với tiêm vaccine có thể cung cấp cho cơ thể khả năng trung hòa vượt trội, chống lại các biến thể của nCoV, bao gồm cả Omicron, so với người đã tiêm chủng đủ 2 liều hoặc mắc bệnh tự nhiên trước đó mà không tiêm chủng.