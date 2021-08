Phan Văn Anh Vũ khai đưa hàng triệu USD cho ông Nguyễn Duy Linh

Bị can Vũ khai đưa 500.000 USD và 5 tỷ cho người môi giới chuyển đến ông Linh. Ngoài ra, Vũ có 3 lần đóng gói hàng triệu USD để giao cho ông Linh thông qua lái xe.

VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ (46 tuổi, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) về tội Đưa hối lộ, khung hình phạt tù 12-20 năm.

Ông Nguyễn Duy Linh (50 tuổi, cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo) bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Còn Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, quê Nghệ An, xem phong thủy) bị truy tố tội Môi giới hối lộ.

Chuyển 3 triệu USD đóng trong thùng xốp?

Tháng 6/2017, sau khi bị Bộ Công an điều tra việc làm lộ bí mật Nhà nước và mua bán, chuyển nhượng nhà đất công sản ở Đà Nẵng, Phan Văn Anh Vũ sợ bị xử lý nên nhờ Hồ Hữu Hòa (quen Vũ từ năm 2010) kết nối để làm quen với ông Linh.

Hòa quen ông Linh từ năm 2017 và nhiều lần đến nhà riêng của cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo để tư vấn phong thủy. Cuối tháng 6/2017, Hòa đến nhà nói với ông này việc Vũ nhờ giúp đỡ, tìm hiểu thông tin.

Phan Văn Anh Vũ đang thụ án 30 năm tù. Ảnh: H.Đ.

Theo đề nghị của ông Linh, Hòa gọi điện cho Vũ bằng phần mềm Viber để ông Linh nói chuyện. Bị can Hòa khai không nghe được nội dung cuộc trao đổi này.

Đầu tháng 7/2017, Hòa vào TP.HCM để gặp Vũ. Lần đó, Hòa khuyên Vũ cho ông Linh "một ít tiền để công việc được thuận lợi". Theo bản tự khai của Phan Văn Anh Vũ hồi tháng 8/2018, bị can đã lấy 500.000 USD và 5 tỷ đồng đưa cho người môi giới chuyển cho ông Linh. VKS cho rằng ông Linh đã nhận được túi quà.

Vũ còn trình bày có một lần đóng gói 2 triệu USD và 2 lần gói 1 triệu USD để vào thùng xốp, dán kín rồi đưa cho cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo thông qua lái xe của ông Linh.

Trong tháng 7, thông qua điện thoại của Hòa, ông Linh nói chuyện với Vũ và dặn "không phải lo". Bị can Linh còn nói Vũ muốn ủng hộ ông ta về tài chính để lo công việc, nhắn Hòa nói Vũ chuẩn bị sớm.

Theo lời khai của Phan Văn Anh Vũ, ngày 17/12/2017, ông Linh gọi qua Viber cho Vũ và nói "việc rất căng, có thể khởi tố bắt giam" và khuyên Vũ "nên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ một thời gian ngắn. Cố gắng qua nước châu Âu".

Ngày 20/12/2017, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam nhưng Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore. Ngày 4/1/2018, Vũ bị bắt rồi được đưa về Việt Nam.

Phủ nhận cáo buộc

Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Hồ Hữu Hòa nói với Phan Văn Anh Vũ về việc ông Linh "xin 10 tỷ đồng ". Tuy nhiên sau đó, bị can Hòa đề nghị chỉ đưa 5 tỷ. Ngày 16/8, Vũ bỏ số tiền này vào túi giấy (cân nặng 7-8 kg) rồi chuyển cho lái xe riêng đưa cho người xem phong thủy.

Nhận chiếc túi trên, bị can Hòa đoán bên trong có 5 tỷ đồng rồi gọi điện thông báo cho người nhận. VKS xác định ông Linh đã chỉ đạo cấp dưới gặp Hòa để mang túi quà về.

Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố tội Đưa hối lộ vào đầu tháng 3. Ảnh: Trương Khởi.

Ngày 17/8/2017, chiếc túi do Vũ "Nhôm" chuẩn bị được chuyển đến phòng làm việc của ông Nguyễn Duy Linh. Sau khi vào TP.HCM, bị can Hòa tiếp tục kết nối Viber để ông Linh nói chuyện với Vũ. Hôm đó, Hòa mới biết trong túi giao cho ông Linh có 5 tỷ đồng .

Ngày 30/6/2018, sau khi Bộ Công an kết thúc điều tra vụ làm lộ bí mật Nhà nước và đề nghị truy tố Phan Văn Anh Vũ, bị can này thay đổi lời khai và trình bày số tiền trên là cho ông Linh vay, không phải để "chạy án" và cũng không có mục đích khác.

Đến ngày 23/8, bị can Vũ tiếp tục thay đổi lời khai, phủ nhận đưa tiền. Bị can chỉ thừa nhận chuyển rượu, xì gà và nấm linh chi cho ông Nguyễn Duy Linh. Vũ còn cho rằng ông Linh không khuyên đi du lịch qua màn ảnh nhỏ.

Cáo trạng cũng cho thấy Phan Văn Anh Vũ tố bị mớm cung, ép buộc khai báo. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng đã làm rõ các nội dung tố cáo này là sai.

Đối với bị can Linh, khi bị triệu tập, ông ta khai không quen biết hay liên lạc với Phan Văn Anh Vũ. Cựu Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo phủ nhận được Vũ cho tiền, quà. Ngày 14/10/2020, khi cơ quan công an đưa chứng cứ, ông Linh mới thừa nhận đã nói chuyện với Vũ bằng ứng dụng Viber do Hòa kết nối.

Ông Linh cũng khai đã nhận những gói quà của Phan Văn Anh Vũ nhưng phủ nhận đó là tiền. Tuy nhiên, VKS đủ căn cứ xác định ngoài lần nhận 5 tỷ nêu trên, bị can Linh có 4 lần khác nhận các túi và hộp quà do Vũ chuyển thông qua người trung gian.