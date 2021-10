Phản ứng trái ngược của sao Marvel khi mặc giáp siêu anh hùng

Anthony Mackie: Nhà thiết kế Michael Crow của The Falcon and the Winter Soldier chia sẻ với Insider khoảnh khắc đầu tiên Anthony Mackie mặc thử bộ đồ Captain America mới: “Tôi thực sự thích khoảnh khắc khi thử đồ cho Anthony. Tôi có thể thấy khuôn mặt anh sáng bừng lên niềm phấn khích. Tôi biết anh ấy đang cực kỳ thích thú”.