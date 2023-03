Phản ứng của Wenger khi bị hỏi so sánh Ronaldo và Messi

Cựu HLV Arsenal chủ động né tránh câu hỏi so sánh những hai huyền thoại hay bậc nhất lịch sử bóng đá.

Messi và Ronaldo giờ không còn song hành đua tranh với nhau. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi so sánh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sau lễ trao giải FIFA The Best, cựu HLV Arsene Wenger nhấn mạnh: "Khi cả hai không còn chơi bóng nữa, chúng ta mới bắt đầu nhận ra họ đã mang tới những gì.

"Tôi luôn từ chối đưa ra so sánh vì Ronaldo và Messi là hai cầu thủ hoàn toàn khác nhau nhưng là những quái kiệt của bóng đá suốt 15 năm qua. Chính họ đã khiến cả thế giới thấy bóng đá có thể tuyệt vời đến thế nào", cựu HLV Arsenal nói.

Messi và Ronaldo đang trải qua những quãng thời gian khác nhau trong sự nghiệp. Siêu sao người Argentina vừa giành danh hiệu FIFA The Best thứ hai trong sự nghiệp sau khi vô địch World Cup 2022 cùng ĐT Argentina. Ronaldo trong khi đó chấm dứt hợp đồng với MU và chuyển sang Al Nassr tại giải VĐQG Saudi Arabia. Trong lễ trao giải FIFA The Best, Ronaldo xuất hiện khi đang ngồi dự bị tại World Cup 2022.

Báo chí thế giới tiết lộ Ronaldo không tham gia bầu chọn giải thưởng FIFA The Best bất chấp việc là đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha. CR7 để lại vinh dự này cho trung vệ Pepe.

Theo tiết lộ của FIFA, ba cầu thủ được Messi điền tên cho giải The Best lần lượt là Neymar, Mbappe và Karim Benzema. Neymar được Messi xếp đứng đầu, tương đương 5 điểm. Mbappe ở vị trí thứ hai với 3 điểm từ Messi.

Giải The Best được tính trong năm dương lịch 2022. Tại CLB, thành tích của Messi không quá nổi bật như Mbappe và Benzema. Nhưng "El Pulga" tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2022, cùng tuyển Argentina vô địch, từ đó có cú nước rút thần tốc để chiếm lấy phần lớn phiếu bầu.