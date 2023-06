Phản ứng của vợ Justin Bieber khi Selena Gomez bị tấn công

Mặc dù người trong cuộc đã khẳng định không xảy ra xích mích, fan của Hailey Bieber vẫn liên tục tấn công Selena Gomez bằng lời lẽ thô tục.

Theo Page Six, Hailey Bieber không vui khi nhiều người tự nhận là "fan" của cô tràn vào tài khoản cá nhân của Selena Gomez để chế giễu, chỉ trích.

Vợ Justin chia sẻ: "Nếu các bạn thay mặt tôi để lại bình luận ác ý hoặc thô lỗ trên bài đăng của bất kỳ ai, hãy biết rằng tôi không muốn điều đó. Tôi không bao giờ ủng hộ những từ ngữ không đẹp đẽ ấy".

Người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Rhode, 27 tuổi, nói người hâm mộ hành động theo cách đó không mang lại lợi ích cho thần tượng. Cô khuyên mọi người không nên tham gia vào văn hóa tẩy chay. "Xin vui lòng không nói điều gì về người khác", Hailey nhấn mạnh.

Selena Gomez chụp ảnh thân thiết với Hailey Bieber tại gala của Bảo tàng Học viện điện ảnh tại Los Angeles vào tháng 10/2022. Ảnh: People.

Vài ngày trước, trang cá nhân của Gomez ghi nhận hàng loạt bình luận mang tính khiêu khích và thù hận. Một số tài khoản cáo buộc diễn viên Only Murders in the Building ghen tỵ với Hailey, cho rằng cô không hài lòng khi chứng kiến đồng nghiệp hạnh phúc bên tình cũ của mình.

"Hãy tự cảm thấy xấu hổ vì đã gây ra tất cả màn kịch vô nghĩa gần đây", một người viết, ám chỉ Selena Gomez châm ngòi cho loạt lùm xùm với Hailey. Trong khi, người khác gọi nữ diễn viên là "bậc thầy thao túng tâm lý đám đông" và chỉ trích cô thích đóng vai nạn nhân.

Fan của hai sao nữ liên tục công kích nhau. Ảnh: Glamour.

Hồi tháng 3, Cosmopolitan đưa tin Hailey Bieber hùa với Kylie Jenner bắt nạt Selena Gomez. Vụ việc khiến vợ Justin bị "bay màu" hàng triệu lượt theo dõi, trong khi tài khoản Instagram của Selena ghi nhận số followers tăng chóng mặt, giúp cô trở thành sao nữ được theo dõi nhiều nhất nền tảng này.

Để tránh đẩy sự việc đi xa, Selena Gomez khẳng định giữa cô và Hailey không xích mích, đồng thời xin cộng đồng fan dành thời gian cho việc khác thay vì thi nhau công kích trên mạng.

"Hailey liên hệ và kể cho tôi biết cô ấy đang nhận được rất nhiều lời lẽ công kích cực kỳ tiêu cực, thậm chí bị dọa giết. Đây là những hành động mà tôi kịch liệt lên án. Không ai xứng đáng phải chịu đựng những sự thù hằn hay bắt nạt như vậy cả. Cá nhân tôi luôn đấu tranh vì điều tốt và thực lòng mong những hành vi xấu xí như vậy sẽ chấm dứt", Gomez viết.