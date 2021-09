Phản ứng của Vin Diesel và những sao nam khi bị miệt thị ngoại hình

Trong chương trình radio do mình dẫn dắt, MC Howard Stern gây tranh cãi khi "vừa đấm vừa xoa" ca sĩ Sam Smith. "Bạn có biết lý do tôi yêu chàng trai đó không? (chỉ Sam Smith). Vì anh ta béo". Ngoài ra, ca sĩ từng thắng giải Grammy, Oscar thường xuyên gặp vấn đề miệt thị ngoại hình, giới tính vì công khai thuộc cộng đồng LGBTQ+, tăng cân so với thời mới nổi tiếng. Ảnh: Getty.