Phản ứng của Vin Diesel khi The Rock trở lại 'Fast X'

Vin Diesel cho rằng sự trở lại trong loạt phim ăn khách hàng đầu Hollywood của The Rock và Gal Gadot luôn khiến khán giả phấn khích.

Hollywood Reporter đưa tin tài tử Vin Diesel có những chia sẻ đầu tiên khi nói về sự trở lại của The Rock và Gal Gadot trong bom tấn Fast X. Đạo diễn Louis Leterrier tiết lộ đã cùng một số thành viên ê-kíp đứng ra làm cầu nối giữa The Rock và Vin Diesel.

“Chúng tôi liên hệ với The Rock và thuyết phục anh ấy tới xem bộ phim. Anh ấy đã xem và thực sự yêu thích bộ phim. Sau đó chúng tôi bắt đầu trao đổi nhiều hơn", vị đạo diễn chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, Vin Diesel cởi mở: “Các cuộc trò chuyện đã diễn ra được một khoảng thời gian. Chúng tôi cùng trao đổi về những điều như yếu tố nào đã tạo nên bộ phim hay nhất? Mọi người cảm thấy điều gì phù hợp với loạt phim? Làm thế nào để hài lòng khán giả toàn cầu? Và rõ ràng là sự xuất hiện của họ luôn khiến người hâm mộ phấn khích".

Người hâm mộ phấn khích khi The Rock trở lại với loạt phim Fast & Furious. Ảnh: Kino.

Trên thực tế, hai ngôi sao chỉ góp mặt qua vai diễn khách mời. Đặc vụ Luke Hobbs, thủ vai bởi tài tử The Rock, xuất hiện trong đoạn post-credit. Trong khi đó, nhân vật Gisele của Gal Gadot bước lên đầy bất ngờ từ chiếc tàu ngầm, cô gặp gỡ Letty và Cipher tại Nam Cực.

Chứng kiến màn tái xuất của bộ đôi trong Fast X, nữ diễn viên Michelle Rodriguez cho hay: “Phần cốt truyện của Gal Gadot đã được thực hiện, cô ấy có một vài cảnh quay cho nên tôi không bất ngờ bằng việc The Rock trở lại. Điều đó thực sự tuyệt vời”.

Hiện, Fast & Furious 11 đã được thực hiện và Vin Diesel cũng hé lộ về phần phim thứ 12. Tài tử sinh năm 1967 cho rằng mọi điều đều có thể xảy ra và có rất nhiều hướng để phát triển loạt phim.

Màn tái xuất của Gal Gadot trong Fast X khiến loạt phim được kỳ vọng tiếp tục bùng nổ. Ảnh: Vanity Fair.

Sau The Fate of the Furious (2017), The Rock chỉ góp mặt trong phần ngoại truyện Hobbs và Shaw (2019), đồng thời nói lời chia tay với loạt phim do mâu thuẫn với Vin Diesel. Fast & Furious 6 (2013) là lần cuối cùng Gal Gadot xuất hiện trong vai Gisele. Việc cả hai tái ngộ đại gia đình Fast & Furious hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị trong các phần phim tiếp theo.