Phản ứng của Valbuena khi Benzema trở lại tuyển Pháp

Mathieu Valbuena cho rằng HLV Didier Deschamps có quyền quyết định mọi chuyện, nhưng vẫn không hài lòng với việc bị loại khỏi tuyển Pháp hồi 2015.

"Nếu Benzema có thể mang lại nhiều giá trị cho PSG, thì đó là điều tốt đẹp cho cậu ấy. Mọi thứ sẽ được thể hiện trên sân. Đó là lựa chọn của HLV. Với tôi, Deschamps là người chiến thắng trong mọi trường hợp. Nếu tuyển Pháp thi đấu, chúng tôi sẽ nói ông ấy có thể thích nghi. Ngược lại, nếu thất bại, sẽ không ai đổ lỗi cho ông ấy", Mathieu Valbuena chia sẻ với RMC.

Trong danh sách 26 cầu thủ tham dự EURO 2020, HLV Deschamps bất ngờ triệu tập Benzema sau chuỗi phong độ ấn tượng của anh mùa này. Tiền đạo 34 tuổi ra sân 45 trận, ghi 29 bàn và có 8 pha kiến tạo cho Real Madrid.

Valbuena và Benzema từng sát cánh bên nhau ở tuyển Pháp nhưng cùng bị loại vì bê bối hồi 2015. Ảnh: Getty Images.

Cựu tuyển thủ "Les Bleus" nói thêm: "Deschamps biết cách lựa chọn danh sách. Ông ấy là người thông minh. Deschamps có gọi tôi để hỏi về quyết định gọi lại Benzema? Không. Tôi không mong đợi điều gì từ ông ấy hay bất kỳ ai".

Hồi 2015, Valbuena và Benzema vướng vào vụ bê bối tống tiền liên quan đến video nhạy cảm. Cả hai bị loại khỏi đội tuyển kể từ đó.

Benzema thậm chí sẽ phải hầu tòa, bất chấp việc đã phủ nhận mọi cáo buộc. Trong khi sự nghiệp Valbuena trượt dốc, Benzema duy trì phong độ và được triệu tập trở lại.

"Năm 2016, Deschamps gọi để báo rằng tôi không được dự EURO bởi lý do chuyên môn. Khi bạn đã khoác áo đội tuyển, thật khó để chấp nhận điều đó. Khi thấy rằng ngày nay, có những cầu thủ chơi rất ít ở CLB nhưng vẫn được gọi, bạn tự nhủ còn những lý do khác. Đừng nói là tôi bị loại bởi lý do chuyên môn. Điều đó khiến tôi tổn thương và thất vọng", Valbuena khẳng định.

Tuyển Pháp giành ngôi á quân EURO 2016 trước khi đăng quang World Cup 2018 mà không có Valbuena và Benzema trong đội hình. Tại EURO 2020, HLV Deschamps được kỳ vọng sẽ mang đến lối chơi hấp dẫn hơn với sự xuất hiện của tiền đạo Real Madrid.

Les Bleus" nằm ở bảng H, nơi có sự góp mặt của Bồ Đào Nha, Đức và Hungary.