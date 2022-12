Phản ứng của trung vệ Croatia sau khi bị Messi qua mặt

Thay vì buồn bã hay khó chịu, Josko Gvardiol tỏ rõ sự tự hào khi được chạm trán Lionel Messi.

"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, dù tôi đã đối đầu với Messi ở cấp CLB mùa trước. Ở tuyển Argentina, Messi trở thành mẫu cầu thủ hoàn toàn khác so với khi ở PSG", Daily Mail dẫn lại phát biểu của Gvardiol.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ nói với các con mình rằng bố của chúng từng thi đấu với cầu thủ hay nhất lịch sử. Nếu có cơ hội gặp lại, tôi hy vọng có thể đánh bại Messi", trung vệ sinh năm 2002 nói thêm.

Phút 69 trận bán kết World Cup 2022 giữa Argentina và Croatia, Messi nhận bóng bên cánh phải rồi thực hiện pha đột phá. Gvardiol dùng tay đẩy, tỳ vai nhưng không thể ngăn đội trưởng Argentina. Sao trẻ 22 tuổi bất lực nhìn Messi trả ngược từ đáy biên để Julian Alvarez dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi 3-0 cho đội tuyển Nam Mỹ.

"Gvardiol - trung vệ hay nhất World Cup như biến thành cầu thủ tại Sunday League (giải phong trào tại Anh) khi đối mặt Messi", Daily Mail bình luận.

Đây chỉ là một trong những dấu ấn của Messi trong trận thắng 3-0 trước Croatia. Trước đó, siêu sao sinh năm 1987 đã ghi bàn mở tỷ số cho Argentina bằng một cú đá phạt đền chuẩn xác.

Trước đó, đội trưởng của tuyển Croatia, Luka Modric cũng dành những lời khen có cánh cho Messi. Ngôi sao đang khoác áo Real Madrid mong Argentina vô địch và ca ngợi Messi "hay nhất lịch sử".

Về phía Gvardiol, sao trẻ sinh năm 2002 trải qua hành trình đáng nhớ trong lần đầu dự World Cup. Trung vệ thuộc biên chế Leipzig sở hữu thể hình ấn tượng, lối chơi điềm tĩnh và đang được hàng loạt đội bóng lớn, trong đó có Chelsea để mắt. Theo giới chuyên môn nhận định, mức giá để sở hữu tuyển thủ Croatia sau World Cup có thể lên đến 100 triệu euro.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

