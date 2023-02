Phản ứng của Taylor Swift với tình cũ Harry Styles

Hình ảnh Taylor Swift nhún nhảy theo bài hát của Harry Styles và đứng dậy vỗ tay chúc mừng gây chú ý tại Grammy 2023.

Harry Styles và Taylor Swift trên thảm đỏ Grammy 2023.

Theo Page Six, màn trình diễn ca khúc As It Was của Harry Styles được khán giả ở nhà thi đấu Crypto.com Arena tại Los Angeles (Mỹ) hưởng ứng. Taylor Swift - tình cũ của nam ca sĩ - là một trong số đó.

"Cô ấy rời khỏi chỗ ngồi, không ngừng nhún nhảy và là người duy nhất đứng nhảy suốt bài hát", một nhân chứng cho biết. Nữ ca sĩ không thể ngừng di chuyển khi theo dõi Styles hòa mình vào âm nhạc trong bộ trang phục ánh bạc lấp lánh.

Trước đó ít phút, khi album Harry's House của Harry Styles vượt qua 30 của Adele để thắng giải Album Vocal Pop xuất sắc, máy quay đã bắt cận khoảnh khắc Swift đứng dậy vỗ tay.

Cô chăm chú lắng nghe, nở nụ cười khi Styles phát biểu. Nam ca sĩ bày tỏ: "Cảm ơn tất cả. Từ ngày đầu tiên cho đến khi kết thúc quá trình thực hiện album này là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của tôi. Album là món quà của tôi khi được làm việc cùng với 2 người bạn thân. Họ đã tạo cảm hứng để tôi làm ra album này. Tôi sẽ không có mặt ở đây nếu như không có các bạn".

Taylor Swift chúc mừng Harry Styles ở sự kiện. Ảnh: Page Six.

Những khoảnh khắc này gây sốt trong cộng đồng người hâm mộ của hai nghệ sĩ. Như vậy, có thể thấy sau chuyện tình ồn ào của chục năm trước, mối quan hệ giữa hai ngôi sao vẫn tốt đẹp.

Tại Grammy năm 2021, Swift cũng đứng dậy vỗ tay nhiệt tình, mừng cho Styles khi anh rinh về giải thưởng Đơn ca pop xuất sắc với ca khúc Watermelon Sugar.

Harry Styles hẹn hò Taylor Swift vào năm 2012 nhưng đã đường đi một năm sau đó. Năm 2014, Swift ra mắt ca khúc Out of the Woods nằm trong album nhạc pop 1989, với nhiều chi tiết trách móc Styles. Tình cũ cũng là nguồn cảm hứng để cô sáng tác bài hát có nhan đề Style.

Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone, Styles chia sẻ: "Tôi không biết ca khúc Style và Out Of The Woods có đang nói về tôi hay không nhưng vấn đề là cô ấy đã làm rất tốt, những bài hát rất hay".