Phản ứng của Taylor Swift sau 8 năm gặp lại bạn trai cũ

Không chỉ là đồng nghiệp, Harry Styles và Swift hẹn hò trong quá khứ. Tháng 1/2013, cựu thành viên One Direction và Taylor Swift chia tay sau 37 ngày chính thức yêu nhau. Thời điểm ấy, mối tình đẹp mang tên Haylor tan vỡ khiến nhiều fan tiếc nuối. Ngay sau khi chia tay, nhiều trang tin cho rằng nữ ca sĩ không chịu được thói đào hoa của Styles. Ca sĩ sinh năm 1989 cũng "tặng bạn trai" một số ca khúc mang tính trách móc như I Knew You Were Trouble, Style, Out Of The Woods.