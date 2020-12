Phản ứng của Ronaldo, Messi khi Lewandowski nhận giải The Best

Hai siêu sao của bóng đá thế giới theo dõi Robert Lewandowski nhận giải Cầu thủ nam xuất sắc của FIFA qua màn hình vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Với màn thể hiện ấn tượng trong năm 2020, Robert Lewandowski trở thành chủ nhân tiếp theo của giải thưởng The Best, Cầu thủ hay nhất năm, do FIFA trao tặng.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infatino đã có mặt tại Munich để đích thân trao giải cho Lewandowski. Ở khoảnh khắc tiền đạo người Ba Lan được xướng tên, Ronaldo và Messi vẫn góp mặt qua màn hình. Trong khi Messi nở nụ cười nhẹ, Ronaldo giữ vẻ mặt ít cảm xúc.

Trả lời phỏng vấn của Zing, chuyên gia Steve Darby cho biết: "Dường như việc họ (Ronaldo và Messi) góp mặt trong danh sách rút gọn chỉ để làm người hâm mộ thấy vui. Tôi nghĩ vẫn còn nhiều ứng viên xứng đáng hơn trong năm nay".

"Tôi nghĩ đây là 'khởi đầu cho một sự kết thúc' của hai siêu sao này. Tôi biết nhiều người sẽ thấy hơi tiếc, nhưng đây là sự tàn nhẫn của bóng đá", ông nói thêm.

Ronaldo không biểu lộ cảm xúc khi Lewandowski nhân giải. Ảnh: Getty.

Do tình hình dịch Covid diễn ra phức tạp, lễ trao giải The Best chỉ được tổ chức trực tuyến, và không có nhiều khách mời. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, 3 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất chỉ tham gia thông qua livestream.

The Best là danh hiệu cá nhân tiếp theo của Lewandowski trong năm 2020. Trước đó, anh từng được UEFA vinh danh ở hạng mục cầu thủ nam hay nhất và tiền đạo hay nhất.

3 ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất cũng là 3 cái tên trên hàng công đội hình tiêu biểu của FIFPro (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới). Messi có lần thứ 14 liên tiếp góp mặt, Ronaldo có 13 lần liên tiếp, trong khi đây là lần đầu Lewandowski được vinh danh ở đội hình hay nhất thế giới.