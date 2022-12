Phản ứng của Ronaldo khi đồng đội mắc sai lầm

Phút 42, Youssef En Nesyri đón quả tạt từ cánh trái của Yahya Attiat-Allah trước khi đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha. Ở tình huống này, thủ môn Diogo Costa đã mắc lỗi. Anh phán đoán sai điểm rơi, để rồi bị tiền đạo Morocco đánh bại một cách dễ dàng. Bruno Fernandes cũng phải chịu một phần trách nhiệm với pha để mất bóng ở giữa sân.

Máy quay ngay lập tức hướng về khu kỹ thuật của Bồ Đào Nha. Tại đây, Cristiano Ronaldo không giấu nổi sự thất vọng. Anh thở dài rồi quay mặt đi.

Costa có phản xạ tốt nhưng vẫn còn non kinh nghiệm.

Bàn thắng đến với Morocco đầy bất ngờ bởi trước đó, Bồ Đào Nha mới là đội kiểm soát thế trận. Đại diện châu Âu có hai cơ hội khá ngon ăn nhưng đều trôi qua trước mũi giày của Joao Felix.

Sau khi thủng lưới, "Seleccao" vùng lên mạnh mẽ. Phút 45+2, Bruno Fernandes tung cú sút kỹ thuật từ góc hẹp. Yassine Bounou đã bị đánh bại nhưng bóng lại rót vào xà. Không lâu sau, Bruno ngã trong vùng cấm sau tình huống va chạm với Achraf Hakimi. Tuy nhiên, trọng tài và tổ VAR đều im lặng.

Bruno tỏ thái độ gay gắt nhưng không thể thay đổi quyết định của ông Tello, trọng tài người Argentina.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019