Phản ứng của Pep Guardiola sau trận thua CLB bét bảng Premier League

Thuyền trưởng của Man City chúc mừng chiến thắng 2-0 của Southampton ở tứ kết Carabao Cup rạng sáng 12/1 (giờ Hà Nội).

Highlights Southampton 2-0 Man City Hai pha lập công của Sekou Mara và Moussa Djenepo giúp Southampton gây bất ngờ trước Man City ở trận tứ kết Cúp Liên đoàn Anh 2022/23.

"Đội chơi tốt hơn đã giành chiến thắng. Trong khi đó, chúng tôi đã nhập cuộc không tốt. Man City từng có nhiều lần bắt nhịp chậm nhưng vẫn giành chiến thắng. Tuy nhiên, chúng tôi đã không làm được điều này trước Southampton", HLV Guardiola phát biểu sau trận đấu trên sân Saint Mary's.

"Man City đã không sẵn sàng. Nếu còn tiếp tục chơi thế này, chúng tôi sẽ không có cơ hội giành chiến thắng ở các trận tiếp theo. Dù sao, tôi cũng xin chúc mừng Southampton", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm.

Man City trải qua 90 phút đầy thất vọng trước đối thủ đang "đội sổ" Premier League. "Cityzens" để chủ nhà chọc thủng lưới hai lần và không có nổi một cú sút trúng đích trong 90 phút. Trận thua 0-2 khiến thành Manchester chỉ còn một đại diện ở bán kết Carabao Cup là Man United. "Quỷ đỏ" sẽ gặp Nottingham trong khi Newcastle gặp Southampton.

Man City lần đầu thua Southampton sau 7 năm.

"Một trận đấu thất vọng cả về kết quả cũng như màn thể hiện của cầu thủ. Chúng tôi đều muốn vào bán kết nhưng chẳng có cơ hội nào", Ilkay Gundogan chia sẻ.

Cuối tuần này, Man City sẽ bước vào trận derby tại Old Trafford. Nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh sẽ gặp khó khăn bởi MU đang cho thấy sự tiến bộ so với màn so tài ở lượt đi. Dù vậy, Gundogan vẫn lên tiếng để xốc lại tinh thần đồng đội.

"MU có lẽ đã mạnh lên trong thời gian gần đây. Họ tràn đầy tự tin và chơi thứ bóng đá tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không dễ dàng đánh mất sự tự tin trước một trận đấu lớn. Man City cần một màn trình diễn tốt hơn so với trận đấu hôm nay", tiền vệ người Đức phát biểu.

Ở lượt đi, Man City đã vùi dập kình địch cùng thành phố với tỷ số 6-3, trong đó Erling Haaland và Phil Foden, mỗi người có một cú hat-trick. Sau khi bị loại ở Carabao Cup, Man City vẫn còn mục tiêu tại FA Cup, Premier League và Champions League.