Phản ứng của Nhà Trắng khi cựu tổng thống nguy kịch vì dịch cúm 1918

Năm 1919, cựu Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson và nhiều trợ lý, chính khách cùng mắc cúm. Căn bệnh đã gây ảnh hưởng nặng tới sức khỏe của vị nguyên thủ này.

Sự kiện Tổng thống Donald Trump mắc Covid-19 trở thành tin tức rúng động thế giới. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu Mỹ gặp phải tình trạng nguyên thủ quốc gia chủ chốt bị bệnh truyền nhiễm.

Theo CNBC, năm 1919, cựu Tổng thống Woodrow Wilson mắc một loại virus cúm dễ lây lan và có khả năng gây chết người. Đó chính là cúm Tây Ban Nha.

Cựu tổng thống nguy kịch, gặp ảo giác vì virus cúm

Theo CNN, cựu Tổng thống Woodrow Wilson bị bệnh cúm Tây Ban Nha (hay còn gọi là cúm 1918) vào tháng 4/1919. Lúc này, ông đang ở Paris để ký hiệp ước hòa bình với các quốc gia sau chiến tranh thế giới thứ I.

Sức khỏe của Wilson vốn không ổn định. Theo bác sĩ, nhà nghiên cứu lịch sử Howard Markel tại Đại học Michigan, Mỹ, vị nguyên thủ quốc gia này có nhiều vấn đề về sức khỏe như hen suyễn, đột quỵ.

Ở tuổi 63, ông Wilson mắc cúm Tây Ban Nha và có các triệu chứng như nhức đầu, sốt cao, ho, sổ mũi. Nhiều người tiếp xúc gần cựu tổng thống bị lây nhiễm. Đặc biệt, trong số đó, nhiều bệnh nhân là thành viên Sở Mật vụ, con gái lớn, chánh văn phòng và các trợ lý của Wilson.

Cựu Tổng thống Woodrow Wilson tại Hội nghị Hòa bình Paris vào tháng 1/1919. Ảnh: Hulton Archive/Getty Images.

Theo Howard Markel, thời điểm mắc bệnh, cựu tổng thống Mỹ được dự báo có thể gặp biến chứng thần kinh lâu dài vì ông thuộc nhóm nguy cơ cao. Tài liệu được ghi chép lại miêu tả Wilson gầy gò, xanh xao và yếu ớt.

Ông còn bị chán ăn, đau đầu không ngừng, kèm theo triệu chứng đường hô hấp, bệnh tình của ông rơi vào nguy kịch khi cơn đột quỵ ập đến.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Annals of Neurology, 25% bệnh nhân mắc Covid-19 gặp biến chứng rối loạn chức năng thần kinh, 7% bị suy giảm ý thức. Nghiên cứu khác trên tạp chí Clinical Neurology and Neurosurgery cho thấy 36,4% bệnh nhân có các triệu chứng thần kinh.

Theo Washington Post, dịch cúm năm 1918 cũng gây các biến chứng tương tự. Khám nghiệm tử thi cho thấy cơ tim của người bệnh “nhão, lỏng, trong khi tâm thất trái co cứng”. Đây là biểu hiện của những người bị viêm phổi thùy.

Người bệnh sẽ gặp thêm các biến chứng thần kinh như mê sảng, loạn thần. Hậu mắc cúm Tây Ban Nha, ảnh hưởng của bệnh sẽ kéo dài.

Điều này giống trường hợp của Wilson. Cựu tổng thống bị ốm nặng và ho nhiều đến mức các bác sĩ ban đầu cho rằng ông bị đầu độc, có kẻ muốn ám sát. Virus cúm Tây Ban Nha còn khiến bệnh nhân gặp ảo giác. Wilson luôn cho rằng mình bị bao vây bởi các gián điệp.

Nhà sử học John M. Barry, tác giả cuốn sách The Great Influenza: The Story of the Deadliest Pandemic in History (tạm dịch: Đại dịch cúm: Câu chuyện về những ngày chết chóc nhất trong lịch sử) chia sẻ với tờ Time rằng ông Wilson bị ảo giác mật vụ Pháp theo dõi. Người đàn ông này còn tự cho rằng mình có trách nhiệm giấu kín các thư từ, đồ đạc trong phòng để tránh lọt thông tin ra ngoài.

Các bác sĩ của Nhà Trắng đã tích cực chữa trị và giúp Wilson hồi phục. Tuy nhiên, căn bệnh vẫn khiến sức khỏe của ông suy giảm. Theo Smithsonian Magazine, 6 tháng sau khi mắc cúm Tây Ban Nha, Wilson bị đột quỵ do suy nhược. Điều này khiến vị nguyên thủ quốc gia bị liệt nửa người bên trái, mất thị lực một phần. Cuối năm 1924, ông Wilson không qua khỏi vì đột quỵ.

Các y tá khiêng nạn nhân mắc cúm Tây Ban Nha trên cáng. Ảnh: CNN.

Cách xử lý của Nhà Trắng

Khi Wilson mắc bạo bệnh cũng là thời điểm đại dịch cúm Tây Ban Nha gây tử vong nặng trên thế giới. Ước tính, toàn cầu có 50 đến 100 triệu người tử vong (trong đó gồm 675.000 người Mỹ) vì bệnh này chỉ sau 15 tháng phát hiện.

Virus cúm khi đó trở thành bí ẩn với nhân loại. Hàng triệu người gặp cùng triệu chứng nặng như chảy máu mũi, miệng, mắt, tai. Virus cướp đi mạng sống của hầu hết người trẻ tuổi. Tỷ lệ tử vong ở nhóm 20 đến 40 tuổi và trẻ em dưới 5 tuổi rất cao. Hiện tượng này khiến các nhà khoa học, bác sĩ khi đó không thể giải thích.

Nhà sử học Barry cho biết khoảng 2/3 số người chết ở độ 18 đến 50 tuổi. Độ tuổi tử vong chiếm tỷ lệ cao nhất là 28. Nỗi sợ hãi bao trùm khắp nước Mỹ đến mức không khí của xã hội căng thẳng cực độ, chỉ một tranh cãi cũng có thể thổi bùng xung đột.

Đứng trước nỗi sợ hãi với đại dịch, khi cựu tổng thống lâm bệnh, Nhà Trắng quyết định giữ kín tình trạng của ông. Các biện pháp phòng dịch được đưa ra như một nỗ lực đẩy lùi căn bệnh. Cách phòng, chống dịch cúm Tây Ban Nha có nhiều điểm tương đồng Covid-19 ngày nay.

Khi đó, trường học và doanh nghiệp đồng loạt bị đóng cửa. Những người nhiễm virus buộc phải cách ly. Mọi người dân cũng đeo khẩu trang với nhiều hình thù kỳ lạ như mỏ chim, mặt nạ chống độc tương tự ngày nay…

Ngay cả lúc ông Wilson bị liệt vào năm 1924, Nhà Trắng quyết định giấu kín lần nữa. Cựu tổng thống bị đột quỵ nghiêm trọng. Bác sĩ riêng của Nhà Trắng, Cary Grayson, tuyên bố lạc quan rằng Wilson chỉ bị “kiệt sức” và “không có gì đáng lo ngại”.