Phản ứng của Neymar khi Messi rời PSG

"Anh à! Mọi thứ không như mong muốn nhưng chúng ta đã cố gắng hết khả năng rồi. Thật vui khi được sát cánh cùng anh thêm hai năm. Chúc anh có nhiều may mắn, hạnh phúc trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp", Neymar chia sẻ trên trang cá nhân.

Messi và Neymar sẽ có thêm một lần tách biệt nhau. Trước đó vào hè 2017, Neymar rời Barca để gia nhập PSG. Đến hè 2021, Messi cập bến PSG và tái hợp với Neymar.

Sau mùa 2022/23. Messi rời PSG theo dạng chuyển nhượng tự do. Anh sẽ chuyển đến một trong 3 bến đỗ là Inter Miami (MLS), Al Hilal (Saudi Arabia) hoặc Barca. Trong khi đó, Neymar cũng không chắc gắn bó với PSG. Chỉ có một điều chắc chắn là Messi, Neymar tách biệt nhau và gần như không còn cơ hội tái hợp tại một CLB.

Hợp đồng của Messi tại PSG hết hạn sau mùa này. Leo có quyền tự kích hoạt gia hạn thêm 12 tháng song anh bỏ qua để thành cầu thủ tự do. PSG muốn giữ chân Messi nhưng không sẵn sàng chi mức lương tương đương hiện tại. Bên cạnh đó, chuyện nội bộ xáo trộn của PSG cũng khiến Messi mất niềm tin để tiếp tục ở lại Paris.

Cho đến ngày ăn mừng chức vô địch Ligue 1 mùa 2022/23, Messi vẫn bị CĐV PSG la ó. Trên mạng, nhiều CĐV PSG chỉ trích Messi không đóng góp quá nhiều cho CLB để tương xứng mức lương anh đang nhận (hơn 30 triệu euro/năm).

Về phần Neymar, anh cũng đang nhận hơn 30 triệu euro/năm tại PSG. Siêu sao người Brazil có thể gia nhập CLB khác để thay đổi môi trường. MU được cho là bến đỗ tiềm năng của Neymar.

