Phản ứng của Mbappe khi Kane đá hỏng phạt đền

Phút 82, tuyển Anh có cơ hội ngon ăn để gỡ hòa trước Pháp khi Mason Mount bị đẩy ngã trong vùng cấm. Như thường lệ, Harry Kane vẫn là cái tên được tin tưởng thực hiện quả phạt đền.

Trước đó, Kane đã dễ dàng đánh bại Lloris nhưng ở lần thứ hai được thực hiện penalty, tiền đạo sinh năm 1993 đá bóng lên trời. Từ phía sau, Kylian Mbappe không giấu nổi niềm vui. "Ninja Rùa" cười lớn khi chứng kiến đội nhà thoát thua trong gang tấc.

Sau trận, Kane gục ngã và không kìm được nước mắt. Thủ môn Jordan Pickford đã nhanh chóng chạy tới để động viên đội trưởng. Pha hỏng ăn của tiền đạo 29 tuổi trực tiếp đẩy tuyển Anh rời World Cup. Trong suốt 32 năm qua, thành tích tốt nhất của "Tam sư" tại đấu trường thế giới chỉ là vị trí thứ 4.

Pháp tiến thêm một bước trong tham vọng bảo vệ ngôi vương World Cup. Đối thủ tiếp theo của "Les Bleus" sẽ là Morocco. Ngược lại, tuyển Anh không thể thắng trong cả 9 lần bị dẫn trước ở hiệp một tại World Cup (2 hòa, 7 thua).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019