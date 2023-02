Phản ứng của HLV Ten Hag khi được hỏi về Mbappe

Nhà cầm quân sinh năm 1970 tỏ rõ sự bất ngờ với câu hỏi liên quan đến cầu thủ đang được định giá cao nhất thế giới.

MU chưa nghĩ đến việc chiêu mộ Mbappe. Tiền đạo người Pháp đang được Transfermarkt định giá 180 triệu euro, cao nhất thế giới.

Đoạn video trên MXH ghi lại khoảnh khắc HLV Erik ten Hag dừng xe để giao lưu với CĐV. Một người bất ngờ nói: "Kylian Mbappe sẽ đến vào mùa hè năm nay chứ?". Trước câu hỏi bất ngờ, HLV Ten Hag bật cười rồi lái xe rời đi.

Trước đó, Mbappe từng gây khó hiểu khi đăng thông điệp liên quan đến Man United sau thất bại 0-1 trước Bayern Munich ở lượt đi vòng 16 đội Champions League rạng sáng 15/2.

Cụ thể, bài đăng của Mbappe có nội dung: “Tout reste à faire…”. (Tạm dịch: Vẫn còn nhiều việc phải hoàn thành - PV).

Tuy nhiên, thông điệp của chân sút người Pháp được dịch sang ngôn ngữ Anh theo ý nghĩa kỳ lạ: "All that remains to be done… Manchester United’s team is now on PSG". (Tạm dịch: Vẫn còn nhiều việc phải làm. Manchester United hiện thuộc về PSG - PV).

Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani xác nhận đàm phán để mua lại Manchester United. Ông chủ Qatar được cho là muốn biến tham vọng sở hữu cả PSG và MU thành hiện thực.

Để làm được điều này, giới chủ Qatar được cho là sẽ dùng tài sản cá nhân để hỏi mua MU, tách biệt với Quỹ Đầu tư Thể thao Qatar (Qatar Sports Investments - QSI) vốn đang là chủ sở hữu của PSG.

Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ, ông chủ đến từ Trung Đông có thể giúp MU hiện thực hóa tham vọng sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó có Mbappe.

Vừa qua, báo chí Anh tiết lộ "Quỷ đỏ" đã cử tuyển trạch viên đến "xem giò" Victor Osimhen - chân sút số một của Napoli mùa này với 19 bàn tại Serie A.

