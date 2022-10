Phản ứng của HLV Mai Đức Chung sau lễ bốc thăm World Cup 2023

HLV Mai Đức Chung tin rằng World Cup nữ 2023 là cơ hội tốt để tuyển nữ Việt Nam cọ xát với các đội tuyển hàng đầu thế giới.

HLV Mai Đức Chung xem World Cup là giải đấu bổ ích để cọ xát.

Lá thăm may rủi đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng E cùng Mỹ, Hà Lan và đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa (bao gồm Thái Lan, Cameroon và Bồ Đào Nha) tại World Cup 2023.

Chia sẻ sau lễ bốc thăm tại Trung tâm sự kiện Aotea, Auckland (New Zealand) chiều 22/10, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Dù giải chưa bắt đầu, mọi thứ đang rất nóng. Đây là giải đấu mang nhiều ý nghĩa khi đội tuyển Việt Nam có lần đầu tiên góp mặt ở World Cup. Các cầu thủ nữ Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn gian khổ để tham dự giải đấu".

Việc phải vào chung bảng với tuyển Mỹ và Hà Lan, hai đại diện hùng mạnh ở bộ môn bóng đá nữ trên thế giới, khiến cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam trở nên khó khăn.

Tuyển Mỹ từng 4 lần vô địch thế giới và dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, tuyển Hà Lan xếp hạng 8. Theo đánh giá của các chuyên gia, Bồ Đào Nha (hạng 30 thế giới) sẽ là cái tên cuối cùng góp mặt ở bảng E.

Đội tuyển Mỹ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2023. Ảnh: Reuters.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ: "Đã vào đến World Cup thì đội nào cũng giống nhau, không có đội nào yếu cả. Nếu có thì tuyển Việt Nam chính là đội yếu. Đội tuyển chúng ta có lần đầu dự giải và phải biết mình biết người, rõ ràng không thể so sánh với những đội tuyển liên tiếp dự World Cup hay các đội vô địch giải châu Âu hay thế giới. Do đó, chúng tôi xác định vào bảng đấu này cũng được".

"Ngoài ra, việc dự World Cup cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ phấn đấu và học hỏi. Đây là nguồn động lực để họ tiếp tục nỗ lực và tập luyện trong tương lai", ông Chung nhấn mạnh.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng tại New Zealand. Khi được hỏi về việc có tiếc nuối khi không được chơi bóng ở Australia, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tôi không nghĩ về vấn đề này. Dù đá ở New Zealand thì CĐV Việt Nam cũng có thể bay từ Australia sang theo dõi. Hiện tại, tôi ở New Zealand và cũng có thêm thời gian để đến kiểm tra mặt sân thi đấu".

HLV tuyển nữ Việt Nam tiết lộ cách để giúp các học trò giữ ấm trong thời tiết giá lạnh ở New Zealand cho 3 trận đấu sắp tới. "Trước đây chúng tôi cũng tập huấn ở xứ lạnh nên có sự chuẩn bị về mặt tinh thần. Chúng tôi có nước gừng đường để cho vận động viên sử dụng trước khi tập luyện hoặc thi đấu để làm nóng cơ thể và giúp giảm bớt chấn thương".

World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20/7 đến 20/8/2023. Các trận đấu được tổ chức trên tổng cộng 10 sân đấu của hai nước đồng chủ nhà Australia và New Zealand (6 thuộc Australia, 4 của New Zealand).

Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup nữ 2023.