Phản ứng của Daniel Radcliffe khi không đóng 'Harry Potter' mới

Ngày 4/7, trả lời phỏng vấn ComicBook, Daniel Radcliffe bày tỏ sự ủng hộ đối với Harry Potter phiên bản truyền hình sắp được sản xuất. Tài tử gắn liền với vai phù thủy Harry không buồn khi không thể đóng tiếp nhân vật này.

"Tôi hiểu họ (Warner Bros. Discovery) cố gắng tạo ra khởi đầu mới mẻ, và tôi chắc chắn bất cứ ai đứng sau loạt phim cũng đều muốn tạo dấu ấn riêng của họ. Chẳng ai muốn tìm cách để một Harry già đóng vai khách mời trong phim này", tài tử chia sẻ.

Radcliffe nói không tìm cách để trở thành một phần của chùm phim mới. Anh chúc mọi điều may mắn đến với những người đang viết tiếp thành công cho thương hiệu phù thủy ăn khách nhất thế giới.

Theo Variety, Radcliffe hiện tất bật quảng bá cho dự án mới, series Miracle Workers: End Times. Bên cạnh đó, anh tập trung thời gian chăm sóc bạn gái và con nhỏ.

Trước đó, tại cuộc gặp với truyền thông và các nhà đầu tư ngày 12/4, Warner Bros. Discovery công bố kế hoạch chuyển thể 7 cuốn tiểu thuyết Harry Potter thành loạt phim truyền hình. Hãng mô tả series này là "loạt phim kéo dài hàng thập kỷ với sự tham gia của toàn bộ diễn viên mới", đồng nghĩa Radcliffe, Emma Watson hay Rupert Grint sẽ không trở lại thương hiệu.

Casey Bloys - Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành HBO & Max Content - phát biểu trước báo giới: "Chúng tôi vui mừng khi được mang đến cho khán giả cơ hội khám phá Hogwarts theo cách mới. Harry Potter là hiện tượng văn hóa gắn liền với tình yêu lâu đời về thế giới phù thủy. Với sự hợp tác của Warner Bros. Television và JK Rowling, series này sẽ đi sâu vào từng cuốn sách mang tính biểu tượng".

Max, dịch vụ mới được kết hợp từ HBO Max và Discovery+, chịu trách nhiệm sản xuất cùng Brontë Film and TV và Warner Bros. Nhà văn Rowling điều hành sản xuất cùng Neil Blair và Ruth Kenley-Letts. Tuy nhiên, dự án chưa công bố lịch trình sản xuất.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.