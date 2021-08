Phản ứng của bạn trai cũ sau khi Jennifer Lopez xóa sạch ảnh chung

Sau khoảng 4 tháng chia tay, Alex Rodriguez lần đầu nói về mối quan hệ giữa anh và bạn gái nổi tiếng Jennifer Lopez.

Ngày 18/8, theo Page Six, trong cuộc phỏng vấn với Entertainment Tonight, cựu cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez lần đầu lên tiếng về mối quan hệ với hôn thê cũ Jennifer Lopez. Anh nói biết ơn bạn gái vì giúp mình có cuộc sống tuyệt vời trong những năm qua.

"Tôi có 5 năm chung sống với J.Lo. Chúng tôi vừa là người yêu, vừa là đối tác kinh doanh. Tôi và các con gái học được nhiều điều từ cô ấy", Rodriguez nói.

Jennifer Lopez và Alex Rodriguez chung sống 5 năm và từng đính hôn. Ảnh: Vogue.

Alex Rodriguez cho rằng anh và các con cố gắng tiến về phía trước sau khi thiếu vắng J.Lo. "Chúng tôi rất trân trọng 5 năm qua. Chúng tôi cố gắng làm tốt trong 5 năm tới", anh nói thêm.

Ngày 14/8, Us Weekly đưa tin giọng ca On the Floor xóa sạch những gì liên quan đến Alex Rodriguez trên trang cá nhân, bao gồm bức ảnh hai ngôi sao hôn nhau trong ngày ông Joe Biden nhậm chức.

Nữ ca sĩ đồng thời hủy theo dõi bạn trai trên mạng xã hội. Nguồn tin của Page Six cho rằng cô không muốn dính líu đến tình cũ. Hiện tại, Alex Rodriguez vẫn theo dõi bạn gái cũ trên Instagram.

Alex Rodriguez và Jennifer Lopez tuyên bố chia tay hồi tháng 4. Nguồn tin của Page Six tiết lộ hai người đường ai nấy đi vì Rodriguez có lối sống trăng hoa. Trước khi chia tay, hai ngôi sao từng hai lần dời ngày kết hôn vì dịch Covid-19.

Jennifer Lopez hiện yêu lại từ đầu với Ben Affleck. Ảnh: Mega.

Hiện tại, Jennifer Lopez yêu lại từ đầu với Ben Affleck. Nữ ca sĩ công khai mối quan hệ bằng cách đăng ảnh hôn bạn trai trong ngày sinh nhật lần thứ 52.

J.Lo và tài tử Gone Girl từng đính hôn năm 2002 và hủy hôn hai năm sau đó. Thời điểm đó, hai ngôi sao khẳng định họ đường ai nấy đi vì áp lực của truyền thông.