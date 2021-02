Phản ứng chưa từng có về tội phạm tình dục ở Hàn

Phản ứng dữ dội của công chúng trong vụ kẻ ấu dâm Jo Doo Soon được đánh giá là chưa từng có tại Hàn Quốc, nơi tội phạm tình dục được dung túng bởi hệ thống pháp luật.

Tại Hàn Quốc, cái tên Jo Doo Soon đồng nghĩa với bản án quá khoan hồng dành cho tội phạm tình dục của tòa án nước này, theo The New York Times.

Tháng 12/2008, Jo (hiện 68 tuổi) bắt cóc, cưỡng hiếp, đánh đập dã man bé Na Young (không phải tên thật), khi đó 8 tuổi, trong nhà vệ sinh ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi. Nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tấn công, nhưng phải chịu tổn thương nghiêm trọng về cả thể chất lẫn tâm lý suốt cuộc đời.

Sau đó, tình trạng say xỉn, tuổi cao và “trạng thái tinh thần kém” được viện dẫn là các yếu tố giảm nhẹ khi tòa tuyên phạt Jo Doo Soon 12 năm tù. Trước đó, kể từ năm 1972, Jo đã có 17 tiền án khác, từ tống tiền đến trộm cắp, hiếp dâm, hành hung.

Đến bây giờ, phán quyết năm đó vẫn khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ vì quá nhẹ tay với Jo, xét đến những tổn thương nghiêm trọng hắn đã gây ra cho nạn nhân, theo Korea Times.

Tới thời điểm hiện tại, khi Jo mãn hạn tù, trở về cuộc sống bình thường, làn sóng phẫn nộ một lần nữa lại xuất hiện.

Tại một đất nước tư tưởng gia trưởng vốn ăn sâu vào lối suy nghĩ của nam giới, sự lỏng lẻo của hệ thống pháp luật Hàn Quốc dung túng cho tội phạm tình dục, phản ứng này được đánh giá là chưa từng có.

Chân dung Jo Doo Soon được công bố trên truyền hình trước khi hắn được phóng thích vào tháng 12/2020. Ảnh: Naver.

Làn sóng phẫn nộ chưa từng có

Sau 12 năm thụ án tù, Jo Doo Soon được phóng thích vào rạng sáng 12/12/2020.

Dù Bộ Tư pháp Hàn Quốc giữ kín thông tin về việc thả Jo, hàng trăm người biểu tình, nhà hoạt động xã hội, phóng viên, YouTuber vẫn phát hiện và bao vây bên ngoài trại giam ở Seoul cũng như ngôi nhà ở thành phố Ansan - nơi Jo về sinh sống cùng với vợ.

Khi Jo xuất hiện dưới sự hộ tống của cảnh sát, đám đông liên tục la hét “Đưa hắn xuống địa ngục”, “Thiến hắn”, “Trục xuất hắn khỏi Ansan”, “Tại sao phải bảo vệ tên ấu dâm này?”.

Một số người biểu tình nằm rạp trên vỉa hè, giơ bảng, hô khẩu hiệu phản đối, ném trứng nhằm ngăn cản Jo rời đi. Cảnh sát phải dựng rào chắn để xe chở ông ta có thể đi qua.

Hàng trăm người biểu tình trước nhà tù khi Jo Doo Soon được phóng thích tháng 12/2020. Ảnh: Yonhap.

Trước khi Jo được phóng thích, hơn 5.500 đơn kiện công khai liên quan đến tên này đã được đệ trình trên trang web Cheong Wa Dae trong 3 năm qua. Hầu hết kêu gọi chính phủ tống giam vĩnh viễn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của hắn.

Tháng 4/2019, chân dung Jo lần đầu tiên được tiết lộ bởi hãng truyền thông địa phương, sau thời gian bị xóa khỏi trang web chính phủ chuyên cung cấp thông tin cá nhân của tội phạm tình dục.

Cư dân thành phố Ansan đã gọi hàng nghìn cuộc điện thoại đến văn phòng thành phố, yêu cầu thị trưởng cấm Jo trở về địa phương hoặc tiết lộ địa chỉ của ông ta vì sự an toàn của mọi người.

Bố của nạn nhân Na Young cũng gửi thư cho nhà lập pháp Kim Byung-wook, kêu gọi các chính trị gia hành động kịp thời để tiếp tục giam giữ kẻ ấu dâm khét tiếng. “11 năm trước, chính phủ đã cam kết cách ly Jo vĩnh viễn khỏi xã hội. Tôi tin rằng ngài sẽ giữ lời hứa đó”.

Tuy nhiên, rất khó cầm chân Jo Doo Soon đằng sau song sắt bởi theo Luật Hiến pháp Hàn Quốc, ông ta không thể bị buộc tội 2 lần cho cùng tội danh. Điều đó có nghĩa cơ quan tư pháp không thể đảo ngược bản án, cũng như không thể đưa ra án tù bổ sung.

Một số người dân quá khích tuyên bố sẽ tự tay “thực thi công lý” ngay sau khi Jo được thả. Trên mạng xã hội, dễ dàng tìm thấy các bài đăng hoặc video thông báo kế hoạch đợi trước cổng nhà tù hoặc đến tận nhà Jo ở Ansan để “xử lý”.

Hàng trăm người đập phá, biểu tình ở khu vực Jo sinh sống ở thành phố Ansan sau khi mãn hạn tù. Ảnh: Korea Times.

Cảnh sát quận Danwon, thành phố Ansan, cho biết hành động biểu tình phản đối việc phóng thích Jo Doo Soon của một bộ phận dân chúng đã đi quá xa, theo Korea Herald.

Khoảng 100 cảnh sát đã được điều động đến khu vực Jo sinh sống để duy trì trật tự và ngăn cản những người quá khích.

Ngày 11/2 vừa qua, Sở cảnh sát Ansan thông báo đang điều tra nam thanh niên 20 tuổi về hành vi xâm phạm nhà ở. Anh ta bị cáo buộc cố gắng đột nhập nhà Jo Doo Soon vào khoảng 17h ngày 9/2 với chiếc túi chứa vũ khí, theo Yonhap.

“Tôi phải trừng phạt Jo Doo Soon thì mới sống được”, nam thanh niên nói với cảnh sát.

Luật pháp nương tay

Năm 2014, Bộ Tư pháp Hàn Quốc từng cố gắng thông qua dự luật nhằm bổ sung cho hình phạt quá khoan hồng đối với những tên phạm tội nghiêm trọng như Jo Doo Soon.

Theo đó, các nhà chức trách có thể giam giữ một số cá nhân từng bị kết tội giết người và tội phạm tình dục trong cơ sở riêng biệt sau khi họ được phóng thích.

Tuy nhiên, dự luật vấp phải phản ứng dữ dội từ Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc (NHRCK), cho rằng việc giam giữ tù nhân đã mãn hạn tù là vi phạm nhân quyền.

Năm 2020, Choo Mi-ae - Bộ trưởng Bộ Tư pháp đương nhiệm - đã từ chối yêu cầu khẩn cấp của thị trưởng thành phố Ansan về việc sửa đổi luật nhằm tiếp tục giữ tội phạm ấu dâm trong cơ sở do chính phủ quản lý một thời gian sau khi ra tù nhằm duy trì sự tách biệt với xã hội.

Cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lee Kwi-nam nói chuyện với Jo Doo Soon tại Trung tâm cải huấn Cheongsong năm 2010. Ảnh: Korea Times.

Từ lâu, các tòa án Hàn Quốc đã bị buộc tội nương tay với tội phạm cổ cồn trắng và tội phạm tình dục.

Những người ủng hộ quyền phụ nữ cho biết việc hệ thống tư pháp không có khả năng trừng trị thích đáng những kẻ phạm tội tình dục đã cho phép vấn nạn lạm dụng tình dục gia tăng trên toàn quốc.

Bà nội trợ Sarah Kim (44 tuổi) nhớ lại “cảm thấy sốc đến tận xương tủy” khi đọc tin tức về vụ cưỡng hiếp bé Na Young cách đây hơn 10 năm.

“Khi đó, con gái tôi cũng 8 tuổi. Tôi không thể thôi ám ảnh với suy nghĩ nếu điều tương tự xảy ra với con bé thì sao?”, Kim nói với The Straits Times.

“Đất nước này thực sự không dành cho cho phụ nữ sinh sống. Có quá nhiều thành kiến về giới chống lại chúng tôi. Tội phạm tình dục nam có thể nhận án tù vài năm, trong khi nạn nhân nữ phải chịu đựng cả đời. Điều đó khiến tôi tức giận”, Kim bày tỏ.

Những gì Sarah Kim lo ngại là có cơ sở. Chỉ tính riêng năm 2017, chính quyền thành phố Seoul đã phát hiện 6.500 trường hợp đặt máy quay lén thân thể phụ nữ tại buồng thử đồ, nhà vệ sinh công cộng, tàu điện ngầm…

Năm 2019, showbiz Hàn Quốc chấn động với scandal nhóm chat tình dục của Jung Joon Young và nhóm bạn.

Vụ án này chưa đi đến hồi kết thì dư luận lại một lần nữa chấn động với "phòng chat thứ N" trên nền tảng Telegram, nơi người dùng chia sẻ công khai những video bạo lực, khiêu dâm, xúc phạm thân thể phụ nữ.

Tháng 7/2020, cố Thị trưởng Seoul Park Won Soon bất ngờ tự sát khi bị thư ký đệ đơn tố cáo ông quấy rối và tấn công tình dục cô trong nhiều năm.

Trớ trêu thay, ông Park vốn là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng nhiều thập kỷ qua với những phát biểu thẳng thắn, không run sợ trước quyền lực, công khai ủng hộ hôn nhân đồng giới và nữ quyền. Khi còn làm luật sư đầu thập niên 90, ông đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng vụ kiện quấy rối tình dục đầu tiên của Hàn Quốc.

Sự thay đổi

Những năm gần đây, tội phạm tình dục ở Hàn Quốc phải chịu nhiều sự giám sát hơn, cùng với phong trào #MeToo phát triển mạnh mẽ và lời hứa của chính phủ rằng sẽ có hình phạt cứng rắn hơn, theo The New York Times.

Sau khi Jo được thả, phản ứng dữ dội từ công chúng đã thúc đẩy các nhà lập pháp đưa ra nhiều biện pháp nhằm giám sát hoặc ít nhất là ngăn ông ta tiếp cận nạn nhân.

Đầu tháng 12/2020, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật, có tên “Luật Jo Doo Soon”, cấm những người bị kết tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên rời khỏi nhà vào ban đêm hoặc trong khung giờ học sinh đến trường và tan học. Luật cũng cấm những kẻ phạm tội tình dục đến gần trường học.

Trước việc cư dân thành phố Ansan bày tỏ sự bất an về việc Jo sinh sống ở địa phương, cảnh sát hứa sẽ giám sát tên này 24/7.

Hiện, Jo Doo Soon có quyền tự do đi lại, nhưng phải chịu các quy tắc quản chế nghiêm ngặt bao gồm đeo vòng chân điện tử có hỗ trợ GPS trong vòng 7 năm. Địa chỉ và thông tin cá nhân của ông ta cũng sẽ được công khai trên trang web của chính phủ trong 5 năm.

Cảnh sát lắp đặt hệ thống giám sát tại nhà của Jo và sẽ tới ngẫu nhiên để kiểm tra. Họ cũng lắp thêm 35 camera giám sát, bổ sung đèn đường và các bốt cảnh sát trong khu phố của Jo nhằm theo dõi hành tung cũng như ngăn chặn những người đe dọa tấn công ông ta.

Các nhân viên cảnh sát được huấn luyện võ thuật đặc biệt sẽ tuần tra liên tục trong khu vực lân cận.

Theo Korea Times, hiện những lỗ hổng trong luật pháp khiến tội phạm tình dục vẫn còn được nương tay ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, phản ứng mạnh mẽ từ nhiều phía trong vụ án của Jo Doo Soon sẽ khiến suy nghĩ của người dân nước này phải thay đổi.