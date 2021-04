Phan Thiết hút đầu tư nhờ có thêm sân bay

Cảng hàng không Phan Thiết chuẩn bị xây dựng sẽ tăng tính kết nối cho địa phương này, tăng tiềm năng thu hút nhà đầu tư.

Lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay Phan Thiết diễn ra vào sáng 5/4 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Theo kế hoạch, dự án này sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022, cùng thời điểm hoàn thành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Đây là cảng hàng không cấp 4E, có hoạt động bay quốc tế, công suất thiết kế 2 triệu hành khách mỗi năm.

Đột phá về hạ tầng

Sân bay Phan Thiết hoàn thành sẽ giúp địa phương tiếp cận nhiều hơn với du khách trên toàn quốc. Tại sự kiện, ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết trong nhiều năm qua hệ thống giao thông đối ngoại tỉnh Bình Thuận rất hạn chế, chủ yếu là đường bộ và một phần đường sắt. “Chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không Phan Thiết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong đó bứt phá nhất sẽ là ngành du lịch”, ông Phong nói.

Ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phát biểu tại lễ chuẩn bị mặt bằng và triển khai xây dựng sân bay Phan Thiết ngày 5/4.

Trước đó, vào tháng 1, sân bay Long Thành cũng đã khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2025. Kết hợp với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, sân bay quốc tế này cách Bình Thuận hơn một giờ di chuyển. Hệ thống sân bay mới được kỳ vọng giúp nâng cao tỷ lệ khách quốc tế, đón các đoàn khách charter trong tương lai, thúc đẩy kế hoạch đưa Bình Thuận thành điểm đến du lịch hấp dẫn.

Với tiềm năng du lịch sẵn có cùng hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, Bình Thuận đang trở thành địa phương thu hút nhiều sự quan tâm về tiềm năng phát triển du lịch. Những năm qua, tình hình hoạt động của ngành dịch vụ này ghi nhận thành tích tốt. Lượng khách du lịch tăng ổn định, bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 10%-12% mỗi năm theo thống kê từ tỉnh. Doanh thu du lịch tăng trưởng bình quân 18% mỗi năm trong cùng giai đoạn.

Tỉnh Bình Thuận kỳ vọng đến năm 2030 sẽ trở thành điểm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, định hướng phát triển mạnh du lịch biển và giải trí, du lịch thám hiểm và thể thao, du lịch văn hóa, tâm linh, du lịch chăm sóc sức khoẻ, nghỉ dưỡng và du lịch hội nghị (MICE). Đến năm 2030, ngành dịch vụ này sẽ tạo ra khoảng 190.000 việc làm và đón ít nhất 17,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm từ 10-12%.

Với những thế mạnh trên, Bình Thuận nói chung và TP.Phan Thiết nói riêng đủ điều kiện để phát triển thị trường BĐS sôi động như Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang từng đi trước. Giới phân tích nhận định, BĐS Phan Thiết đang bước vào chu kỳ phát triển mới, mặt bằng giá cũng sẽ tăng dần trong tương lai không xa.

Tổ hợp đa tiện ích hút nhà đầu tư

Trên địa bàn Phan Thiết hiện có nhiều dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn với loạt tiện ích du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, sức khỏe, tiêu biểu là dự án NovaWorld Phan Thiet (Tiến Thành, Phan Thiết) với vốn đầu tư 5 tỷ USD của Tập đoàn Novaland. Dự án được lòng các nhà đầu tư Bắc Nam với dòng sản phẩm second home nhà phố, biệt thự biển, biệt thự sân golf, shophouse… đa mục đích sử dụng và khả năng sinh lợi bền vững.

Nhà đầu tư tham quan sa bàn Dự án NovaWorld Phan Thiet tháng 3.

NovaWorld Phan Thiet cũng sở hữu hàng trăm tiện ích: Công viên giải trí chủ đề và công viên nước (Daemyung Sono - tập đoàn giải trí số 1 Hàn Quốc vận hành); trung tâm biểu diễn nghệ thuật Arena 7.000 chỗ ngồi trong nhà; cụm sân gôn 36 hố PGA độc quyền; nhà thi đấu tennis ATP 3.500 chỗ ngồi (hợp tác với Liên đoàn Quần vợt Việt Nam); đường chạy Marathon 42.195 km; outlet bán hàng giảm giá; trung tâm vui chơi giải trí ẩm thực về đêm; công viên biển Bikini Beach 16 ha được vận hành bởi Finns Beach Club (CLB biển náo nhiệt và đẹp nhất Bali); các bệnh viện danh tiếng trong và ngoài nước; thẩm mỹ viện; trường đào tạo điều dưỡng, du lịch, nhà hàng, khách sạn; làng quốc tế; làng hưu trí; hơn 20 khách sạn - resort…

Dự án cũng đảm bảo cơ sở hạ tầng để trở thành điểm đến lý tưởng cho loại hình du lịch MICE (hội nghị - hội thảo), du lịch sức khỏe, team building, sinh hoạt hè cho sinh viên thế giới…. Nhiều sự kiện quốc tế hứa hẹn được triển khai hàng năm: Giải golf, giải quần vợt chuyên nghiệp; các giải thi đấu thể thao Olympic, lướt ván diều; các cuộc thi sắc đẹp, thời trang, ca nhạc…

NovaWorld Phan Thiet cũng đang hợp tác với viện Michael Dukakis để sớm tổ chức các sự kiện công bố thành tựu mới về trí tuệ nhân tạo và kinh tế số, các buổi tham luận với nhiều nhà lãnh đạo... vào năm 2022.

Cụm sân golf PGA Ocean tại NovaWorld Phan Thiet sắp đưa vào vận hành vào giữa tháng 4.

Chị Na Hương ở Hà Nội cho biết: “Gia đình tôi đang tìm một căn biệt thự biển, một căn second home để vừa có thể ở, vừa cho thuê. Sau khi tìm hiểu nhiều dự án tại các vùng biển từ Bắc vào Nam, tôi quyết định đầu tư một căn biệt thự ở NovaWorld Phan Thiet. Lý do tôi chọn vì địa thế của dự án ở vùng biển rất đẹp, giá biệt thự lại rẻ hơn so với phân khúc tương đương ở Hạ Long. Chắc chắn sau này gia đình tôi sẽ dành phần lớn thời gian để ở second home này, những lúc không sử dụng tôi sẽ cho khách du lịch thuê”.

Cũng theo chị Na Hương, với lợi thế về hạ tầng giao thông như cao tốc, sân bay đang và chuẩn bị được triển khai chắc chắn sẽ là lực đẩy tăng giá trị bền vững cho BĐS ở đây.