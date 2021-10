Phân nửa người Anh không đánh giá cao xe tự lái

Có 46% số người tham gia cuộc khảo sát tại Anh cho rằng bản thân họ vẫn có thể lái xe tốt hơn trí tuệ nhân tạo.

Thuật ngữ "xe tự lái" dường như đã phổ biến trong những năm gần đây, nhưng tiềm năng cũng như độ an toàn vẫn là điều khiến nhiều hãng xe trăn trở. Toyota và Tesla là hai đơn vị tiên phong trong công nghệ này nhưng vẫn gặp một vài sự cố nghiêm trọng, cùng với những rắc rối liên quan đến kỹ thuật và pháp lý.

Tesla là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xe tự lái. Ảnh: Carbuzz.

Mặc dù các nhà sản xuất ôtô vẫn đang cải tiến công nghệ xe tự lái, theo một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện tại Vương quốc Anh do Volkswagen tổ chức, nhiều người cho rằng bản thân họ vẫn có thể lái xe tốt hơn trí tuệ nhân tạo với số lượng chiếm đến 46% những người tham gia.

Trong số những người hoài nghi về công nghệ xe tự lái, đa phần là những người trẻ, dao động 18-24 tuổi, chiếm 61%. 39% còn lại là những người ở độ tuổi trên 75. Cuộc khảo sát được thực hiện dựa trên thông báo gần đây của Bộ GTVT Vương quốc Anh về việc xe tự lái có thể được hợp pháp vận hành trên đường tại quốc gia này vào cuối năm nay.

Có đến 46% số người tham gia cuộc khảo sát tại Vương quốc Anh cho rằng bản thân họ vẫn có thể lái xe tốt hơn trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Carbuzz.

Tổng cộng có 2.012 người tham gia cuộc khảo sát, nhưng chỉ có 21% số người chia sẻ rằng họ sẽ mua một chiếc xe tự lái hoàn toàn. Trong nhóm đó, chỉ có 22% số người vẫn tập trung cầm lái trong khi chế độ tự lái vẫn đang hoạt động, còn 44% số người thì sẽ tận hưởng âm nhạc cũng như giải trí thay vì tập trung lái xe.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát do Deloitte thực hiện vào năm 2019 cho thấy 50% số người được hỏi không tin rằng công nghệ xe tự lái an toàn. Con số này có phần khả quan hơn so với 74% số người đã chia sẻ điều tương tự vào năm 2017. Hiện tại, công nghệ này vẫn còn đắt đỏ. Điển hình như Tesla thì tùy chọn công nghệ xe tự lái có giá 10.000 USD .

Thị trường xe tự lái được ước tính sẽ có giá trị hơn 880 tỷ USD vào năm 2035. Ảnh: Carbuzz.