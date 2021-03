Phan Như Thảo và chuyện người mẫu từ bỏ ăn kiêng

Phan Như Thảo và nhiều người mẫu chọn cách nuông chiều cơ thể bằng việc ăn uống thoải mái. Họ không hoặc chưa có ý định ăn kiêng để giảm cân.

Clara Tan tăng 17 kg sau 4 năm tham gia Asia's Next Top Model. Người mẫu không ngại đăng hình ảnh làn da bị rạn và cơ bụng chảy xệ. Cô thẳng thắn nhìn vào thân hình mũm mĩm với gương mặt tròn, thiếu đi đường nét quyến rũ đúng chuẩn người mẫu runway ngày nào.

"Đây là cơ thể mà nhiều người từng tung hô là hoàn hảo. Bây giờ ngoại hình tôi đã thay đổi hoàn toàn và tôi vui với điều đó. Từ năm 18 tuổi, tôi đã ăn kiêng miệt mài nhưng hiện tôi có thể ăn uống thỏa thích", cô chia sẻ.

Theo nữ người mẫu, gầy là tốt, không gầy cũng tốt. Có đường cong thì hấp dẫn, không có cũng không sao. Nhưng chê bai cơ thể người khác là không nên chút nào.

Clara Tan trước và sau khi tăng 17 kg. Ảnh: Instagram Clara Tan.

Ăn kiêng trở thành nỗi ám ảnh của chân dài Indonesia. Không chỉ có Clara Tan, hai người đẹp khác bước ra từ Asia's Next Top Model - Kim Sang In (mùa giải 2016) và Phan Như Thảo (mùa giải 2014) cũng dừng kiểu "ăn cho có" nhằm mục đích ép cân, giữ dáng.

"Gầy hay béo đều có ưu điểm"

Năm 2014, Phan Như Thảo đại diện Việt Nam thi Asia's Next Top Model nhưng dừng chân khá sớm, ở vị trí thứ 12. Cô gây ấn tượng với gương mặt nhỏ nhắn đậm chất Á Đông, chiều cao 1,73 m và nặng 50 kg.

Trở về sau cuộc thi, Như Thảo không hoạt động showbiz nhiều. Cô ngưng hẳn hoạt động nghệ thuật sau khi lấy chồng và sinh con. Đây chính là thời điểm chân dài sinh năm 1988 mất đi sắc vóc mảnh mai.

Vào tháng 10/2020, khi livestream trên tài khoản cá nhân, Phan Như Thảo nhận nhiều bình luận khiếm nhã chê bai ngoại hình. Có người nói rằng: "Thân hình tròn trịa, khuôn mặt có ngấn cằm như vậy sao không giảm cân đi?".

Không tức giận, ngược lại chân dài Việt còn dùng lời lẽ nhẹ nhàng để chia sẻ: "Khi gầy thì lên ảnh đẹp, chụp góc nào cũng đẹp. Còn khi người tròn một chút thì da mặt sẽ căng, đẹp. Vậy nên gầy hay béo đều có ưu điểm".

Phan Như Thảo (trái) và Kim Sang In không còn ăn kiêng, ép cân để có vóc dáng chuẩn mẫu.

Cựu người mẫu khẳng định cô tự tin với vẻ ngoài hiện tại. Cô cho biết bản thân khó giảm cân, đồng thời không đủ quyết tâm để tập thể dục hay ăn kiêng. Ngoài ra, Phan Như Thảo kể ông xã nấu ăn tốt, luôn bồi bổ vợ và không cho cô nhịn ăn.

"Thông thường, tập luyện phải kết hợp chế độ ăn uống mới đưa đến kết quả nhưng anh An không đồng ý tôi ăn kiêng. Anh ấy sẽ ép nếu tôi không chịu ăn và luôn nghĩ rằng 'vợ có ăn nhiều đâu' hay vợ chỉ hơi mập", Như Thảo nói.

Tại mùa giải Asia's Next Top Model 2016, Kim Sang In - đại diện Hàn Quốc - khiến người xem lo lắng không đủ sức khỏe hoàn thành các phần thi. Cô thuộc tạng người mình dây, khi chụp ảnh từ phía sau để lộ vùng lưng rất gầy.

Chân dài xứ kim chi tiếp tục giảm cân để phù hợp với xu hướng thời trang cao cấp. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe ngày càng sa sút đã buộc nữ người mẫu phải từ bỏ chuyện ép cân.

Hiện tại, Kim Sang In đã chuyển sang nghề stylist. Cô ăn uống điều độ để cơ thể đầy đặn hơn. Những hình ảnh mới được Sang In đăng tải khác rất nhiều so với nàng mẫu gốc Á mong manh thuở nào.

"Tôi thấy hạnh phúc khi không còn bị gọi là bộ xương di động"

Xu hướng mẫu siêu gầy là nỗi ám ảnh kinh hoàng của những người mẫu trẻ. Họ phải chấp nhận ép cân hết mức có thể để đáp ứng đúng theo yêu cầu nhà thiết kế.

Đồng ý rằng ngành thời trang luôn có những quy chuẩn khắt khe, và cơ hội cho những mẫu gầy luôn rộng mở hơn cả. Các tuần lễ thời trang quốc tế khẳng định: "Nếu người mẫu không giảm cân, họ sẽ bị đào thải".

Trên hành trình chinh phục sàn diễn, nhiều cô gái đã không thể trụ vững. Tinh thần họ bị lung lay bởi nhiều yếu tố, nhưng cốt yếu vẫn là dừng lại để lắng nghe cơ thể đang trong tình trạng báo động.

Bridget Malcolm (29 tuổi, người Australia) từng là chân dài nóng bỏng của Victoria's Secret. Cô đánh đổi 12 năm tập gym điên cuồng và chỉ ăn trái cây, uống nước lọc trước mỗi show diễn để đảm bảo rằng vùng cơ bụng luôn phẳng lỳ.

Chia sẻ trên Hindustantimes hồi tháng 3/2018, Malcolm tiết lộ đã từ bỏ ăn kiêng. Cô cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm với quyết định đó, và không còn xem cân nặng là nỗi ám ảnh mỗi đêm nữa.

"Cuối cùng tôi không còn cảm giác mặc cảm, tội lỗi với cơ thể mình. Giảm cân liên tục là một hình thức hành hạ cơ thể quá đáng", người mẫu tâm sự.

Cơ thể thay đổi theo chiều hướng tích cực của Maggie Greene sau khi tăng cân. Ảnh: Harper's Bazaar.

"Nửa cốc yến mạch kết hợp với dâu tây hoặc quả mâm xôi. Bốn lạng thịt gà với ba cọng măng tay. Nhưng lưu ý là không cho quá nhiều muối vào thịt gà. Thêm nữa, hãy uống một cốc cà phê để cung cấp năng lượng. Ngủ đủ, ăn tối đúng giờ và không bỏ bữa sáng".

Đó là cách mà người mẫu Maggie Greene ăn uống để tăng cân. Mỗi ngày, cô đảm bảo nạp gần 900 calories vào cơ thể, cũng như tăng cường tập thể dục, yoga, chạy bộ để duy trì sức khỏe và sức bền.

Cô chuyển sang làm việc với những thương hiệu nội y đề cao vẻ đẹp đầy đặn, dù cát-xê không nhiều so với mức cô kiếm được trước đây. Quan trọng là chân dài trẻ tuổi cảm thấy hạnh phúc với dáng hình hiện tại.

Trên tạp chí Harper's Bazaar, Greene kể cô từng gầy đến mức bị gọi là "bộ xương di động". Khi xem lại những ảnh cũ, thời gầy nhất, cô đã bật khóc.

"Khoảng thời gian ấy thật khó khăn với tôi. Tôi đã rất lo khi hình ảnh của mình được đăng trên mạng xã hội. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và nhận quá nhiều tin nhắn phản ứng về cơ thể mình", người mẫu nhớ lại.

Maggie Greene đam mê làm mẫu từ bé, năm 16 tuổi cô đã đặt chân vào giới thời trang. Tuy nhiên, giấc mơ sải bước miệt mài trên sàn runway của chân dài người Mỹ đã mờ dần sau quyết định từ bỏ chuyện ép cân.

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ người mẫu với cơ thể này. Thông qua câu chuyện của tôi, tôi muốn mọi người hiểu rằng chúng ta hãy tự tin nhìn vào gương và mỉm cười, bất kể ngoài kia ai có chê bai ngoại hình của mình ra sao. Chúng ta đều đẹp theo những cách khác nhau", Greene tâm sự.

Ăn kiêng về cơ bản là có hại

Ashley Graham - một trong những nàng mẫu ngoại cỡ quyền lực nhất thế giới - khẳng định ép cân để trở nên gầy tong teo là điều cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Ngôi sao 34 tuổi bị miệt thị số đo ba vòng đẫy đà. Tuy nhiên, cô vẫn rất thoải mái vì Graham cho rằng nếu tinh thần đủ vững sẽ vượt qua được tất cả.

Tyra Banks - mẹ đẻ của series Next Top Model nhiều lần bị chê béo, không thích hợp làm người mẫu. Sau khi sáng lập ra chương trình tìm kiếm siêu mẫu, cô thường xuyên lên án việc giảm cân quá đà để có thân hình gầy gò, thiếu sức sống.

Tyra Banks đã tăng 13 kg, và cô không ăn kiêng lại. Ảnh: Nettavisen.

Tyra Banks không để vào tai những lời lẽ body shaming. Trong thời dịch Covid-19, siêu mẫu ăn uống thoải mái, tăng 13 kg và không có suy nghĩ sẽ ăn kiêng.

Các trường hợp kể trên không cổ xúy chuyện người mẫu lười biếng, buông lỏng cơ thể hoặc thiếu tôn trọng nghề nghiệp. Khi nhìn nhận ở góc độ nào đó, khán giả dễ đồng cảm với sự vất vả của người mẫu. Họ phải giữ "tinh thần thép" để tập luyện chỉ để đổi lấy vài giây tỏa sáng trên sàn catwalk.

Theo Lindner Center of HOPE, về mặt sinh học, ăn kiêng sẽ dẫn đến thay đổi không tốt trong cơ thể như thay đổi nội tiết tố, giảm mật độ xương, rối loạn kinh nguyệt và giảm tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo chỉ nên ăn kiêng ở mức độ nhất định, không nên lạm dụng quá mức như cách nhiều người mẫu hay áp dụng - để tránh tác động xấu lên cơ thể.