Phần mộ của rapper Mỹ bị phá hoại

Hiện trường vụ phá hoại phần mộ đã được dọn dẹp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa thông báo quan tài của Pop Smoke có còn hay không.

TMZ đưa tin phần mộ của rapper Pop Smoke ở nghĩa trang Green-Wood tại Brooklyn, Mỹ bị phá hoại vào sáng 11/9. Nguồn tin cho biết kẻ lạ nhiều khả năng đã cố lôi quan tài của Smoke ra ngoài.

Theo hình ảnh được đăng tải, bên ngoài vị trí đặt quan tài của Pop Smoke đã bị đập vỡ gần như hoàn toàn. Tấm bảng bằng đá cẩm thạch khắc tên và ngày mất của nam nghệ sĩ (tên thật Bashar Barakah Jackson) đã không còn nguyên vẹn.

“Nhân chứng cho biết một tấm bê tông ngăn phần mộ Pop Smoke với những phần mộ khác, được nhìn thấy trên nền đất. Vật thể hình chữ nhật màu đen cũng có thể là một phần của bức tường bao quanh phần mộ của nam rapper”, TMZ viết.

Phần mộ của nam rapper bị phá hoại. Ảnh: TMZ.

Lực lượng chức năng đã can thiệp và đang tiến hành điều tra, song vẫn chưa rõ quan tài bên trong còn hay không. Sau sự việc, chỗ khu mộ đã được treo biển cảnh báo và những mảnh vỡ xung quanh cũng được dọn sạch.

Pop Smoke (sinh năm 1999) thiệt mạng sau vụ tấn công vào tháng 2/2020. Nhân chứng nhìn thấy hai người đàn ông đeo mặt nạ tiến vào nhà nam rapper lúc 4h30 phút sáng. Sau đó, tiếng súng nổ vang lên, một người đàn ông bỏ chạy. Cảnh sát đến và phát hiện Pop Smoke đã bất tỉnh.

Smoke nhanh chóng được đưa đến cấp cứu ở Trung tâm y tế Cedars-Sinai, nhưng bác sĩ thông báo anh đã tử vong.

Trong giới rap, Pop Smoke được xem là làn gió mới bởi cách gieo vần đặc trưng, các sản phẩm mang đậm hơi thở mùa hè năng động và sảng khoái. Album Welcome to the Party (2019) là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của anh.