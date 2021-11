Phân luồng kiểm tra khán giả vào sân trận Việt Nam gặp Nhật Bản

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an (C06) tổ chức 3 luồng kiểm soát nhân thân khán giả vào sân nhằm đảm bảo an toàn cho trận đấu Việt Nam gặp Nhật Bản.

Tối 11/11, tuyển Việt Nam sẽ tiếp Nhật Bản trên sân Mỹ Đình. Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự cũng như phòng chống dịch bệnh, C06 sẽ triển khai các thiết bị công nghệ cao trong việc kiểm tra, kiểm soát 12.000 khán giả vào sân theo dõi trận đấu.

Khán giả vào sân sẽ được phân thành 3 luồng ngay từ vòng kiểm tra đầu tiên. Cụ thể, một luồng dành cho khán giả có thẻ CCCD gắn chip. Trường hợp khán giả chưa có thẻ CCCD có thể dùng thông báo định danh cá nhân và thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, có mã QR, được công an phường nơi thường trú cấp.

Lực lượng an ninh sẽ dùng máy đọc thông tin chuyên dụng hoặc qua ứng dụng VNEID nhằm kiểm soát khán giả vào sân. Ảnh: Đ.B

Khán giả không đáp ứng một trong 2 yêu cầu nói trên nhưng cài ứng dụng VNEID trên điện thoại thông minh được phân sang luồng 2 và luồng thứ 3 dành cho những người còn lại.

Theo thông báo từ ban tổ chức, khán giả vào sân phải đảm bảo đủ 3 yếu tố: Đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trước trận đấu ít nhất 14 ngày, có giấy xét nghiệm Covid-19 trả kết quả âm tính tối đa 72 giờ trước trận đấu hoặc F0 khỏi bệnh trong vòng 6 tháng và xuất trình vé cũng như giấy tờ tùy thân.

Ngoài việc phân luồng khán giả, lực lượng an ninh cũng triển khai kiểm tra thành 3 vòng để khán giả thuận tiện vào sân cũng như đảm bảo phòng tránh dịch bệnh.

Ở vòng ngoài cùng (khu vực quảng trường), người hâm mộ phải xuất trình vé, xác nhận đã hoàn thành 2 mũi vaccine tối thiểu 14 ngày trước trận (bằng giấy xác nhận hoặc thông qua ứng dụng được cấp phép) và giấy xác nhận âm tính với Covid-19 tối đa 72 giờ trước trận.

Tại đây, lực lượng y tế sẽ tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu khán giả khai báo y tế theo quy định phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng. Những người đủ điều kiện sẽ di chuyển vào vòng 2 với miếng dán xác nhận.

Đến vòng an ninh thứ 2, khán giả được kiểm tra cuống vé và miếng dán xác nhận. Nếu đầy đủ 2 yếu tố trên, khán giả di chuyển về cửa vào khán đài theo đúng thông tin trên vé. Lực lượng an ninh tiếp tục kiểm tra các dấu hiệu xác nhận của 2 vòng trước. Khán giả được yêu cầu ngồi đúng vị trí, giữ khoảng cách an toàn và đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian theo dõi trận đấu.

Ban tổ chức cũng yêu cầu người hâm mộ tuân thủ quy tắc 5K và đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian có mặt tại sân Mỹ Đình.