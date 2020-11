'Phan Kim Liên' Can Đình Đình xuống sắc không nhận ra

Đóng vai mỹ nhân Trần Viên Viên trong "Lộc đỉnh ký" 2020, nhưng Can Đình Đình bị chê khi nhan sắc xuống dốc, mặt sưng phồng.

Ngày 24/11, Sina đưa tin tiểu thuyết Lộc đỉnh ký được yêu thích bởi dàn mỹ nhân xinh đẹp được miêu tả dưới ngòi bút của cố nhà văn Kim Dung. Tác giả tiểu thuyết võ thuật nổi tiếng cũng khẳng định đây là tác phẩm ông ưng ý nhất.

Tuy nhiên, phiên bản phim 2020 của Lộc đỉnh ký đang phát sóng nhận những phản hồi tiêu cực. Khán giả cho rằng Trương Nhất Sơn diễn Vi Tiểu Bảo khác với nguyên tác, nhiều động tác thừa, giống Tôn Ngộ Không. Tình tiết phim diễn ra nhanh, thiếu sự liên kết. Đặc biệt, nhan sắc của các nữ diễn viên cũng không được đánh giá cao.

Can Đình Đình là người đẹp có tiếng. Trước đó, cô từng thủ vai Phan Kim Liên trong Tân Thuỷ Hử 2011.

Trong đó, vai diễn Trần Viên Viên do Can Đình Đình thể hiện bị đánh giá là gây thất vọng. Đây là nhân vật đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" theo mô tả của Kim Dung. Từ tiểu thuyết gốc, Trần Viên Viên là ca kỹ nổi danh, được liệt vào danh sách "Tần Hoài bát diễm" (8 mỹ nhân đẹp nhất sông Tần Hoài).

Trần Viên Viên được Kim Dung xây dựng là đệ nhất mỹ nhân trong hàng nghìn nhân vật nữ do nhà văn sáng tạo. Vi Tiểu Bảo gặp Trần Viên Viên khi bà gấp đôi tuổi hắn, nhưng nhan sắc kiều diễm vẫn khiến Vi Tiểu Bảo xiêu lòng.

Tuy nhiên, khi xuất hiện trong Lộc đỉnh ký 2020, Can Đình Đình gây bất ngờ với ngoại hình xuống sắc, khuôn mặt sưng phù giống như chịu di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ.

Trần Viên Viên là ca kỹ nổi danh tài sắc.

Theo Sina, trong các phiên bản trước Trần Viên Viên là mẹ của A Kha nên hai nhân vật này do một nữ diễn viên thể hiện. Vi Tiểu Bảo vì yêu mến Trần Viên Viên nên nhìn con nhớ mẹ và A Kha cũng được xưng là người vợ đẹp nhất của Vi Tiểu Bảo.

Trong phiên bản mới, Trần Viên Viên do Can Đình Đình thể hiện, A Kha do Quách Ương đảm nhận. Sina bình luận, có lẽ nhận thấy dấu hiệu tuổi tác hiện lên ở Can Đình Đình nên nhà sản xuất không sử dụng biện pháp đóng hai vai. Cô cũng bị so sánh với các mỹ nhân thể hiện vai này trước đó như Lương Tiểu Băng, Chu Ân.

Sau Tân Thủy Hử, Can Đình Đình góp mặt vào các tác phẩm như Hoa tư dẫn, Tân Tiêu thập nhất lang, Anh hùng phong thần bảng 2, Cô phương bất tự thưởng… nhưng không có thêm vai diễn ấn tượng. Khi màn ảnh Trung Quốc ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ đẹp, nữ diễn viên 34 tuổi càng trở nên mờ nhạt, khó có cơ hội cạnh tranh với đàn em.