Phân khúc biệt thự vùng ven tăng nhiệt

Thị trường biệt thự, nhà phố tại các khu vực vùng ven đang có xu hướng tăng giá trong thời gian qua và thu hút cả khách hàng mua để ở hay đầu tư.

Cách đây vài năm, tại TP.HCM, mức giá biệt thự khoảng 50- 70 tỷ đồng /căn là cao. Tuy nhiên, hiện nay, những căn biệt thự cả trăm tỷ trên thị trường không hiếm. Mới đây, dự án biệt thự có giá lên đến 700 tỷ đồng /căn đã xuất hiện tại thành phố Thủ Đức.

Tại các thị trường vùng ven như Long An, Đồng Nai, phân khúc biệt thự/nhà phố cũng tăng nhiệt. Theo thống kê từ batdongsan.com.vn, giá biệt thự trên thị trường sơ cấp được ghi nhận chạm mức 107 tỷ đồng /căn.

Sở hữu nhiều ưu thế về không gian sống, gia tăng giá trị, biệt thự vùng ven được nhiều khách hàng quan tâm.

Phân khúc dẫn dắt thị trường vùng ven

Sự hấp dẫn của phân khúc biệt thự/nhà phố vùng ven đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia phát triển dự án, nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu. Dữ liệu của batdongsan.com.vn chỉ ra, mức độ quan tâm của khách hàng với biệt thự/nhà phố trong nửa đầu năm nay luôn ổn định. Cùng thời điểm, báo cáo của DKRA Vietnam cho thấy nguồn cung biệt thự/nhà phố tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh sụt giảm đến 45% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân là quy trình thực hiện pháp lý dự án vẫn còn khó khăn và quỹ đất khan hiếm. Trước tình trạng này, giới phân tích dự báo phân khúc biệt thự/nhà phố có thể tiếp tục lập đỉnh giá mới. Trong bối cảnh lạm phát và chi phí xây dựng tăng cao, dòng vốn đầu tư càng có xu hướng chảy mạnh vào phân khúc sản phẩm này.

Nhiều ý kiến nhận định, xu thế sắp tới, phân khúc sản phẩm biệt thự/nhà phố sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường vùng ven. Tổng giám đốc một sàn môi giới tại Long An xác nhận, phân khúc biệt thự/nhà phố nhiều năm qua luôn giữ nhịp độ tăng trưởng tốt. Gần đây, tình hình thanh khoản còn tốt hơn nhờ mức giá hấp dẫn so với TP.HCM và biên lợi nhuận cao khi được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh.

“Chúng tôi đang có lượng khách hàng khá lớn đến từ TP.HCM và Hà Nội. Nhiều khách hàng tính toán mua sản phẩm biệt thự vùng ven sẽ đáp ứng được 2 tiêu chí: Vừa là ngôi nhà thứ hai để nghỉ dưỡng, vừa là khoản đầu tư sinh lợi lý tưởng”, ông nói.

Giá trị kép của biệt thự compound The Aqua

So với các tỉnh giáp ranh TP.HCM, thị trường bất động sản Long An đang nổi lên như một điểm sáng bởi sở hữu hệ thống giao thông kết nối trực tiếp với thành phố. Đặc biệt, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến hoàn thành năm 2023 sẽ mở ra cơ hội đột phá toàn diện cho Long An. Cùng với mặt bằng giá rẻ, đây là lợi thế thu hút nhiều khách hàng đến Long An mua biệt thự/nhà phố như ngôi nhà thứ 2 để nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Những sản phẩm biệt thự/nhà phố nằm trong các khu đô thị quy hoạch bài bản đang thu hút khách hàng. Với dòng sản phẩm hạng sang, khách hàng ưu tiên các khu compound, tọa lạc ven sông, hồ và có nhiều mảng xanh. Đơn cử như khu biệt thự compound The Aqua với bộ sưu tập biệt thự hạng sang Harborfront, Riverfront, Canal và Garden Grand Villa tại dự án Waterpoint (Bến Lức, Long An), cách Phú Mỹ Hưng hơn 30 phút di chuyển.

Nhiều mảng xanh và hệ thống tiện ích đa lớp phong phú mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn tại The Aqua.

The Aqua nằm trong tổng thể khu đô thị tích hợp Waterpoint quy mô đến 355 ha, được phát triển bài bản bởi các tập đoàn uy tín như Nam Long, Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản), TBS Group và Tân Hiệp. Mô hình đô thị hiện đại của Waterpoint được nghiên cứu, chắt lọc kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển như Nhật Bản, Australia, Hà Lan… Nhờ đó, các chủ nhân của The Aqua được sở hữu hệ thống tiện ích cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu sống, làm việc, học tập, giải trí và mua sắm.

Nơi đây Phát triển theo mô hình compound cao cấp, The Aqua cũng tích hợp những tiện ích xứng tầm dành riêng cho cư dân trong nội khu như nhà hàng, cà phê, khu tập gym, khu tiệc BBQ, bến du thuyền, sân tennis… An ninh của The Aqua cũng đảm bảo 24/7 bởi bảo vệ và hệ thống giám sát tối tân.

Vịnh Cảng nước ngọt 8,6 ha được đưa vào vận hành đã trở thành điểm đến yêu thích cho các hoạt động thể thao.

Waterpoint sở hữu diện tích mảng xanh lớn với mật độ cây xanh bao phủ đến 65 ha, mật độ xây dựng 23%. Mật độ cư dân tại đây ở mức 84 người/ha - tương đương mật độ dân số Singapore.

Trong xu hướng quy hoạch của TP.HCM, phần lớn cư dân sẽ chuyển ra sinh sống tại các đô thị vệ tinh. Mỗi ngày, họ vào trung tâm thành phố làm việc, học tập và trở về nhà tận hưởng cuộc sống cùng gia đình. Sinh sống trong một môi trường như tại The Aqua hứa hẹn mang lại những trải nghiệm trọn vẹn mà nhiều người đang tìm kiếm.

Theo giới kinh doanh bất động sản, nhà liền thổ với quyền sở hữu lâu dài luôn tạo ra giá trị gia tăng lớn và bền vững. Vì thế, đây là loại hình vừa thích hợp đầu tư, tích sản, vừa phục vụ mục đích an cư, đặc biệt với những gia đình đa thế hệ. Các lợi thế về không gian sinh hoạt rộng rãi, riêng tư cũng khiến biệt thự là sản phẩm được nhiều gia đình có thu nhập cao ưu tiên lựa chọn, đồng thời tạo lợi thế kép cho khu biệt thự compound The Aqua.