Phần hai phim 'Bridgerton' sẽ dựa theo sách 'Tử tước và em'

Theo trang "Newyork Post", series phim đình đám trên Netflix “Bridgerton” sẽ có phần hai.

Câu chuyện tình yêu lãng mạn và ướt át của giới quý tộc London trong phim Bridgerton của nhà sản xuất Shonda Rhimes đã trở thành một bản hit trên toàn thế giới kể từ khi công chiếu vào dịp Giáng sinh.

Theo Netflix, đây là loạt phim được xem nhiều thứ năm của họ, với hơn 63 triệu hộ gia đình theo dõi. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phần hai của bộ phim đình đám này sẽ bắt đầu quay vào mùa xuân năm nay.

Một cảnh lãng mạn của hai nhân vật chính trong phim Bridgerton. Ảnh: Netflix.

Lấy bối cảnh đời sống quý tộc với phục trang cầu kỳ ở London, nước Anh những năm 1800, phần một của phim Bridgerton là hành trình đi tìm hạnh phúc lâu dài giữa nhân vật Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor đóng) và công tước ngỗ ngược Simon Basset (do Regé-Jean Page thủ vai).

Phần hai sẽ là câu chuyện về người anh cả của Daphne là Anthony (do nam diễn viên Jonathan Bailey đảm nhận).

Phần hai tiếp tục dựa trên tác phẩm của Julia Quinn, cụ thể là cuốn The Viscount Who Loved Me. Cuốn sách đã được phát hành tiếng Việt với tên Tử tước và em.

Bộ phim sẽ theo chân Anthony từ năm 1814 khi anh đính hôn với Edwina Sheffield nhưng lại có nhiều màn va chạm với người chị cứng đầu của vị hôn thê là Kate Sheffield. Và sự đụng độ như vậy đã làm nảy sinh tình cảm éo le giữa Kate và Anthony. Mạch phim là quá trình hai nhân vật này tìm kiếm hạnh phúc.

Nhiều người hâm mộ bộ tiểu thuyết lãng mạn của Julia Quinn chia sẻ với trang Newyork Post rằng phim Bridgerton và thành công của nó đã mang đến sự chú ý cho thể loại tiểu thuyết lãng mạn.

Diễn viên đóng vai Kate trong phần hai bộ phim chưa được lộ diện và Netflix cũng chưa đưa ra thông báo tuyển diễn viên. Phần hai của phim Bridgerton cũng chưa có ngày phát hành cụ thể.