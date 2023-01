Phản diện mới của MCU có sức mạnh như thế nào

Kang The Conqueror trong nguyên tác của Marvel là một trong những phản diện có câu chuyện phức tạp nhất và được đánh giá có sức mạnh ngang với Thanos.

Kang là nhân vật phản diện của Stan Lee, lần đầu xuất hiện vào năm 1963 và bắt đầu trở lại nhiều hơn từ năm 2020. Ảnh: Marvel.

Kang là nhân vật phản diện được tạo ra bởi cha đẻ Spider-Man: Stan Lee. Với công nghệ đi xuyên thời gian, Kang có thể dịch chuyển sang những dòng thời gian khác nhau để thiết lập lại kế hoạch thống trị thế giới của mình. Lần đầu xuất hiện vào năm 1963, Kang đã cho thấy sức mạnh đến từ bộ não thiên tài xấu xa của mình khi biến các anh hùng hiện đại trở về thời kỳ nô lệ.

Suốt 16 chương truyện của bộ Avengers Vol.3 (xuất bản năm 1998), Kang đã sử dụng những thủ đoạn thao túng tâm lý các thế lực siêu nhiên để gây hỗn loạn thế giới. Người Atlantis đánh chiếm vương quốc Anh, đội quái vật Deviants quấy phá tại Trung Quốc, nạn zombie ở Nga... Các Avengers phải đối mặt với những cuộc chiến tranh cục bộ liên tục nổ ra. Họ đã bị ép vào thế đầu hàng. May mắn rằng Living Lightning và Qasar đến giải cứu kịp thời và thế trận mới trở về tay các siêu anh hùng.

Kang luôn là một nhân vật phức tạp bậc nhất trong vũ trụ truyện tranh Marvel. Hắn sở hữu khả năng quân sự tài tình và am hiểu rộng về đa vũ trụ cũng như cách dòng thời gian hoạt động. Không ai có thể biết được Kang sẽ xuất hiện ở đâu và khi nào. Sức mạnh của Kang còn đến từ bộ giáp hắn luôn mang trên người. Chúng được làm từ một loại hợp kim quý hiếm, có thể chống lại được các vũ khí tối tân. Kho vũ khí của Kang đến từ các dòng thời gian khác nhau. Nhờ đó Kang có thể thích nghi với bất kỳ đối thủ nào.

Vốn là một nhà khoa học đến từ Earth-6311 (vũ trụ tối thượng của Marvel) nhưng Kang lại luôn muốn tìm kiếm cho mình một đối thủ xứng tầm. Hắn rời bỏ phòng thí nghiệm và khoác lên mình bộ đồ chiến đấu. Trong suốt các chuyến đi, Kang nhận thấy Avengers là những kẻ mạnh nhất cần phải loại bỏ. Mới đây trong phần truyện Timeless #1, Kang đã giành được chiếc kiếm ma thuật Ebony Blade sau khi đánh bại Black Knight. Hắn sẽ đối mặt với những kẻ thù nham hiểm hơn và không rõ nguồn gốc.

Kang không phải là một kẻ phản diện một chiều như Thanos hay Mephisto, luôn đứng trung tâm trong một cuộc chiến lớn. Kang là một nhân tố góp phần mở ra các vũ trụ trong Marvel, vì vậy trong bất cứ trận chiến nào, Kang đều có thể góp mặt.

Kang chỉ huy một đội quân chiến binh khổng lồ từ khắp thiên hà trong thời đại tương lai của mình, được trang bị vũ khí tối tân. Anh ta tận dụng thành thạo các kỹ thuật robot. Đáng chú ý nhất là các chất làm tăng kích thước được gọi là "Growth Pollen" của thế giới Kosmos. Chúng hoạt động giống hạt Pym của tiến sĩ Hank Pym.

Nhiều giả thiết cho rằng Kang đã 70 tuổi nhưng vì du hành thời gian nên hắn luôn được trẻ lại. Ảnh: Marvel.

Kang thành lập Hội đồng Kang để loại bỏ vũ trụ khỏi những biến thể dư thừa của mình. Cuối cùng, anh ta phải đối mặt với Hội đồng Kang xuyên thời gian, một nhóm người ngoài hành tinh, sinh vật và con người mang hình dáng của anh ta và đánh bại những người máy do Kang sử dụng nhằm giúp anh ta thống trị nhiều thực tại cùng một lúc. Do đó, có một vài lần Kang đã hợp tác với các anh hùng trên Trái Đất. Tuy vậy, điều này không chứng minh Kang là một nhân vật phản anh hùng, hắn ta chỉ chiến đấu để bảo vệ mình.

Lý do Kang The Conqueror được so sánh với phản diện bậc nhất Thanos nằm ở việc các biến thể của Kang có thể cùng lúc hủy hoại nhiều thực tại. Ở thế kỷ thứ 40, Kang đã chinh phục toàn bộ thiên hà Milky Way. Hắn sở hữu các công nghệ tối tân cùng quân lực hùng hậu. Kang đã du hành đến năm 4657 và chứng kiến ​​cách bóng tối nuốt chửng các thế giới.

Khi nghiên cứu nó, Kang đã gặp một Thanos toàn năng trong tương lai. Thanos giam cầm Kang một thời gian dài cho đến khi Adam Warlock đến giải cứu. Khi ấy, Kang mới sử dụng các mánh khóe của mình để sắp đặt lại thời gian, xóa sổ sự xuất hiện của phiên bản Thanos toàn năng này.

Kang The Conqueror là nhân vật phản diện du hành thời gian đầu tiên của Marvel. Trong những năm gần đây, các tác giả đang có xu hướng khai thác thêm nhân vật từ Silver Age này. Tập truyện Timeless là phần mới nhất của Kang có thể mở ra những thực tại khác nhau trong thế giới Marvel.