Phản diện Cheetah có khả năng trở lại trong ‘Wonder Woman 3’

Đạo diễn Patty Jenkins của “Wonder Woman 1984” hé lộ khả năng ác nữ Cheetah trở lại trong tập phim riêng thứ ba về nữ thần chiến binh.

Comicbook đưa tin nữ đạo diễn Patty Jenkins mới hé lộ khả năng nhân vật Barbara Minerva/Cheetah (Kristen Wiig) sẽ trở lại trong loạt phim về nữ thần chiến binh sau Wonder Woman 1984.

Barbara Minerva là chuyên gia đá quý kiêm nghiên cứu sinh vật huyền bí. Cô giỏi chuyên môn, nhưng rụt rè, hướng nội. Từ chỗ là bạn đồng nghiệp của Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), nhờ quyền năng của viên đá ước, Minerva có được sức mạnh và tốc độ tương tự Wonder Woman.

Khi gã thương gia tham lam Maxwell Lord (Pedro Pascal) lạm dụng sức mạnh của viên đá ước để trở nên mạnh hơn, Barbara xuất hiện dưới hình dạng một sinh vật lai giữa người và báo. Minerva ước với Lord rằng cô muốn trở thành kẻ săn mồi mạnh hơn tất thảy, chưa từng ai trông thấy hay biết tên.

Barbara Minerva đối đầu với Wonder Woman ở cao trào Wonder Woman 1984 trong bộ dạng nửa người nửa báo. Ảnh: Warner Bró.

Trong sự kiện Wonder Woman 1984 Watch Party trên Twitter, khi được hỏi về khả năng Barbara Minerva/Cheetah trở lại, Patty Jenkins trả lời đầy ẩn ý: “Chúng ta cùng chờ xem nhé”, kèm theo ba biểu tượng khuôn mặt nháy mắt.

Kết thúc Wonder Woman 1984, số phận cũng như tình trạng sức mạnh của Barbara Minerva/Cheetah vẫn còn bị bỏ ngỏ. Khán giả chỉ biết nhân vật đã mất lốt báo từng mang trong trường đoạn trước.

Mới đây, khi trả lời báo chí, Patty Jenkins cho biết chị không chắc chắn về việc sẽ trở lại làm đạo diễn cho Wonder Woman 3. Gal Gadot - nữ chính kiêm nhà sản xuất của dự án - cho biết phần phim riêng thứ ba về Wonder Woman sẽ diễn ra ở thời hiện đại.

“Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Tôi thực sự chưa biết”, Jenkins trả lời tờ The New York Times khi được hỏi về khả năng tiếp tục thực hiện Wonder Woman 3.

“Tôi sẵn sàng thực hiện phần phim thứ ba nếu hoàn cảnh thích hợp và bộ phim có cơ hội ra rạp. Nếu không, tôi chưa chắc mình có thể thực hiện tác phẩm”, nữ đạo diễn chia sẻ.

Sau Wonder Woman 1984, Patty Jenkins sẽ thực hiện bộ phim về Nữ hoàng Cleopatra với Gal Gadot đảm nhận vai trò sản xuất kiêm vai chính. Bên cạnh đó, chị cũng mới nhận lời thực hiện ngoại truyện Rogue Squadron thuộc thương hiệu Star Wars cho Disney.