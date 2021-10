Phân biệt triệu chứng Covid-19 và viêm phổi thông thường

Covid-19 và viêm phổi đều là bệnh về đường hô hấp, có các triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với nhau.

Khi đại dịch SARS-CoV-2 tiếp diễn, nhiều căn bệnh về đường hô hấp cũng sẽ xuất hiện trong cộng đồng. Khi xuất hiện dấu hiệu bệnh, xét nghiệm có thể là điều cần thiết để xem liệu bạn bị nhiễm virus hay vi khuẩn nào.

Sốt, ho, khó thở, mệt mỏi... đều là những triệu chứng ban đầu của Covid-19 và các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi. Tuy nhiên, khi triệu chứng mới xuất hiện, nhiều người có thể dễ nhầm lẫn 2 bệnh này với nhau.

Nguyên nhân

Theo Healthline, viêm phổi là căn bệnh trong đó các túi khí của phổi chứa đầy chất lỏng, do đó có thể nhận thấy tình trạng viêm trong phổi. Điều này gây khó thở, ho, đau ngực và cũng dẫn đến các vấn đề khác như ớn lạnh, mệt mỏi và sốt. Một số người có thể gặp một số triệu chứng khác như chán ăn, buồn nôn và nôn mửa.

Trong các trường hợp chung, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc giảm đau và thuốc trị ho và sốt. Chỉ trong trường hợp quá nguy hiểm, bệnh nhân có thể phải chuyển đến bệnh viện và phải nằm máy thở.

Viêm phổi có thể xảy ra do cảm lạnh thông thường và cảm cúm. Nhưng cũng có một số trường hợp nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus gây viêm phổi. Đây là lý do Covid-19 là một trong những nguyên nhân được cho là gây biến chứng viêm phổi.

Trong khi đó, Covid-19 là bệnh truyền nhiễm do SARS-CoV-2 gây ra. Bệnh đường hô hấp này thường lây lan từ người sang người qua các giọt bắn nhỏ từ mũi hoặc miệng. Nhiều người cũng lây bệnh khi tiếp xúc các bề mặt có virus.

Covid-19 có thể nhẹ hoặc nặng. Trong hầu hết trường hợp nhẹ, bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi cảm lạnh, sốt, đau họng và khó thở nhẹ nhưng có thể được cách ly bằng các biện pháp phù hợp. Mặt khác, những người có tình trạng nặng có khả năng bị viêm phổi, khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Bệnh nhân Covid-19 bị viêm phổi phải nằm máy thở do khó thở và các biến chứng khác.

Dấu hiệu Covid-19 Viêm phổi thông thường Sốt Phổ biến Phổ biến Ho khan Phổ biến Phổ biến (ho khạc đờm) Tức ngực, khó thở Phổ biến Phổ biến Mệt mỏi Phổ biến Phổ biến Ớn lạnh Thỉnh thoảng Hiếm Đau đầu Thỉnh thoảng, nhẹ Phổ biến Đau họng Phổ biến Hiếm Hắt hơi Không Hiếm Nhức mỏi cơ Phổ biến Không Mất mùi/vị Phổ biến Không Đau bụng/tiêu chảy/buồn nôn Thỉnh thoảng Hiếm

Sự khác biệt chính giữa Covid-19 và viêm phổi thông thường

Nghiên cứu của Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Mỹ (IDSA) đã thử nghiệm sự khác biệt giữa Covid-19 và viêm phổi thông thường. Qua hình ảnh chụp CT và một vài kiểm tra, các nhà nghiên cứu phát hiện một số khác biệt chính giữa 2 bệnh.

Một là về khả năng lây nhiễm. Điểm khác biệt chính của bệnh viêm phổi không do nCoV là không lây. Nó chỉ xảy ra khi một người quá lạnh hoặc đang bị cúm. Tuy nhiên, virus gây Covid-19 rất dễ lây lan trong tự nhiên và nó lây từ người sang người. Ngay cả khi bạn tiếp xúc bề mặt hoặc vật dụng có virus, bạn sẽ bị nhiễm bệnh.

Hai là khả năng nhiễm trùng. Các bác sĩ và chuyên gia trên toàn thế giới đã đưa ra kết luận rằng bệnh viêm phổi thông thường sẽ lây nhiễm sang một phần của phổi. Bất kỳ triệu chứng nào của bệnh nhân như khó thở, buồn nôn..., là do một phần phổi đang bị nhiễm trùng.

Nhưng trong trường hợp Covid-19, toàn bộ phổi sẽ bị nhiễm trùng. Điều này cũng dẫn đến các biến chứng khác như tim đập nhanh, khó thở... Đây cũng là lý do mà bệnh nhân mắc Covid-19 và bị viêm phổi phải nằm máy thở. Ở những bệnh nhân mắc Covid-19, số lượng bạch cầu trung tính cao hơn nhiều, cũng dẫn đến tổn thương phổi.

Sốt, ho đều là triệu chứng phổ biến của Covid-19 và viêm phổi thông thường. Ảnh: Healthline.

Thứ ba là khả năng tiến triển. Cách khác để phân biệt cả hai căn bệnh là dựa vào yếu tố tiến triển của nhiễm trùng. Với viêm phổi thông thường, sự lây lan của nhiễm trùng có thể được kiểm soát bằng thuốc và các biện pháp khắc phục khác. Nhưng với Covid-19, tình trạng nhiễm trùng diễn ra mạnh mẽ và nó bao phủ toàn bộ phổi với tốc độ nhanh hơn nhiều khiến thuốc khó phát huy tác dụng.

Bốn là tổn thương với các cơ quan khác. Khi một bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi viêm phổi, chỉ có phổi bị nhiễm trùng. Các bác sĩ sẽ cung cấp các loại thuốc hữu ích trong việc giảm nhiễm trùng và viêm phổi. Nhiều nghiên cứu của IDSA nhận thấy rằng viêm phổi do Covid-19 gây ra không chỉ làm tổn thương phổi mà ảnh hưởng các cơ quan khác như gan.

Ai có nguy cơ cao mắc bệnh viêm phổi do Covid-19?

Theo Medical News Today, những người mắc bệnh Covid-19 nghiêm trọng có thể bị viêm phổi nặng hơn. Các triệu chứng có thể bao gồm khó thở và lượng oxy thấp. Trong những trường hợp nghiêm trọng, viêm phổi có thể tiến triển thành ARDS.

Người cao tuổi

Người lớn từ 65 tuổi trở lên có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng do Covid-19. Ngoài ra, sống trong một cơ sở chăm sóc dài hạn, chẳng hạn viện dưỡng lão hoặc cơ sở hỗ trợ sinh hoạt, cũng có thể khiến bạn có nguy cơ cao hơn.

Tình trạng sức khỏe tiềm ẩn

Những người ở mọi lứa tuổi có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn đều có nguy cơ cao mắc bệnh Covid-19 nghiêm trọng, bao gồm cả viêm phổi. Tình trạng sức khỏe có thể khiến bạn có nguy cơ cao hơn bao gồm: bệnh phổi mạn tính; hen suyễn; tiểu đường; vấn đề về tim; bệnh gan; thận mạn tính; béo phì.

Người có hệ miễn dịch yếu

Bị suy giảm miễn dịch có thể tăng nguy cơ nghiêm trọng khi mắc Covid-19. Một người nào đó được cho là bị suy giảm miễn dịch khi hệ thống miễn dịch của họ yếu hơn bình thường. Điều này có thể do dùng thuốc làm suy yếu hệ thống miễn dịch của bạn, chẳng hạn corticosteroid hoặc thuốc điều trị tình trạng tự miễn dịch; người đang điều trị ung thư; đã được cấy ghép bộ phận cơ thể hoặc tủy xương; bị nhiễm HIV.