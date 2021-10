Phân biệt triệu chứng Covid-19 và cúm thông thường

Cúm mùa, cảm lạnh và Covid-19 đều có chung triệu chứng là ho, sốt, viêm họng. Khi giao mùa, chúng ta thường dễ nhầm lẫn các bệnh lý này.

Hai năm trước, khi thời tiết giao mùa, nếu ai đó bị ho, sổ mũi hoặc sốt, họ sẽ không quá lo lắng vì cho rằng bản thân chỉ bị cúm thông thường. Song, Covid-19 xuất hiện đã thay đổi nhiều suy nghĩ. Chỉ một cái ho, hắt hơi hoặc cơn sốt đột ngột cũng khiến chúng ta nghi ngờ ai đó mắc Covid-19.

Cúm mùa, cảm lạnh thông thường nhiều điểm giống với Covid-19 bởi đều là bệnh viêm đường hô hấp. Tạp chí Health đã tổng hợp các thông tin và chỉ ra cách nhận biết người bị cảm cúm thông thường với người mắc Covid-19.

Điểm giống nhau

Covid-19 và cúm đều là bệnh lý đường hô hấp, do virus gây ra. Trong đó, Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây nên. Cảm lạnh do rhinovirus hoặc Enterovirus gây ra. Còn lại, cúm mùa chủ yếu do virus cúm A hoặc B gây ra.

Virus cúm A được phân loại thành các phân nhóm (hemagglutinin (H) và neuraminidase (N), trong đó có rất nhiều tổ hợp), và virus cúm B được chia thành các dòng (B/Yamagata và B/Victoria). Các chủng virus cúm đang hoạt động thay đổi theo từng năm.

Cúm mùa, cảm lạnh và Covid-19 đều là bệnh viêm đường hô hấp, dễ lây. Ảnh: Freepik.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cả 3 loại virus này, ngay cả ở virus biến chủng, đều có cách lây nhiễm tương tự, gây ra các triệu chứng ho, sốt, đau họng, mệt mỏi, chảy nước mũi, đau nhức cơ, thở gấp hoặc khó thở, đau đầu, nôn mửa, tiêu chảy, mất mùi vị.

Trong đó, nôn mửa, tiêu chảy, phổ biến hơn ở trẻ em bị cúm hoặc Covid-19. Mất mùi vị là triệu chứng điển hình của người mắc Covid-19.

Bên cạnh đó, cả hai virus này đều lây nhiễm khi người lành tiếp xúc người mang trùng, chạm vào vật chứa virus.

Hiện tại, cúm mùa và Covid-19 đều có vaccine để phòng ngừa. Chúng ta cũng cần thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, tránh nơi đông người để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Cách phân biệt

Những trường hợp dễ mắc cúm mùa là trẻ dưới 5 tuổi, người trên 65 tuổi, phụ nữ mang thai. Ngoài ra, virus cũng dễ tấn công những trường hợp mắc bệnh mạn tính kéo dài như hen, phổi tắc nghẽn mạn tính, suy tim, gan, tiểu đường.

Các triệu chứng bị cúm bao gồm: Khô rát cổ họng; sốt từ vừa đến cao (39-40 độ C), trẻ nhỏ bị cúm sốt kéo dài tới 3-4 ngày; viêm họng; cảm thấy rùng mình ớn lạnh; đau nhức các cơ; đau đầu; nghẹt mũi và chảy nước mũi; mệt mỏi kéo dài trên 2 tuần; buồn nôn và nôn (phổ biến nhất ở trẻ em). Thời gian ủ bệnh cúm kéo dài 1-4 ngày. Thời kỳ lây có thể bắt đầu trước khi sốt 1 ngày, kéo dài tới 7 ngày ở người lớn.

Hầu hết người bị cúm mùa thường khỏi sau 5-7 ngày. Song, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh cúm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi...

Đặc điểm Cảm lạnh Cúm mùa Covid-19 Triệu chứng - Ho, đau họng, chảy nước mũi - Không bị tiêu chảy hay buồn nôn - Khô rát cổ họng - Sốt từ vừa đến cao (39-40 độ C), trẻ nhỏ bị cúm sốt kéo dài tới 3-4 ngày - Viêm họng - Rùng mình, ớn lạnh - Đau nhức các cơ - Đau đầu - Nghẹt mũi và chảy nước mũi - Mệt mỏi kéo dài trên 2 tuần - Buồn nôn và nôn (phổ biến nhất ở trẻ em) - Chủng Alpha: + Sốt, ho khan, mệt mỏi, đau đầu, đau họng + Một số trường hợp bị nghẹt mũi, chảy nước mũi, mất vị giác và khứu giác, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng… - Chủng Delta: Đau đầu, đau họng, chảy nước mũi, ho, sốt, tiêu chảy, khó thở, đau cơ Thời gian ủ bệnh 2-3 ngày 1-4 ngày 2-14 ngày Trung bình là 5-7 ngày Thời gian khỏi 3-10 ngày, một số người bị 2-3 tuần 5-7 ngày 14 ngày Biến chứng Không Viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi Nhiều di chứng về thần kinh, hô hấp, tim mạch Tử vong

Người mắc Covid-19 thường ho khan, đau cơ, mệt mỏi, đau họng, chảy nước mũi. Trong khi đó, triệu chứng sổ mũi xuất hiện không điển hình, nhiều người thậm chí không có triệu chứng này.

Ngoài ra, bệnh nhân Covid-19 thường bị chảy nước mũi hoặc ngạt mũi, sốt. Mất vị giác hoặc khứu giác cũng là dấu hiệu thường gặp và xảy ra sớm, nhưng không đi kèm ngạt mũi hoặc sổ mũi. Dấu hiệu buồn nôn, tiêu chảy ít gặp.

Theo Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 (cập nhật lần thứ 7) ban hành cùng Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 6/10 của Bộ Y tế, giai đoạn ủ bệnh của người mắc Covid-19 thường kéo dài 2-14 ngày, trung bình là 5-7 ngày. Trong đó, người nhiễm biến chủng Delta có thời gian ủ bệnh ngắn hơn.

Người mắc Covid-19 có thể phát tán virus từ 2 ngày trước khi có triệu chứng đầu tiên và phát tán mạnh nhất trong 3 ngày đầu từ khi biểu hiện các triệu chứng. Thời gian phát tán virus gây lây nhiễm khoảng 8 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng, nhưng có thể dài hơn ở những bệnh nhân có suy giảm miễn dịch. Tuy vậy, những người bệnh không triệu chứng vẫn có thể phát tán virus gây lây nhiễm.

Giai đoạn toàn phát (thời kỳ bệnh nhân biểu hiện đầy đủ các triệu chứng lâm sàng) ở các biến chủng đều là 4-5 ngày.

Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và tránh nơi đông người là cách hữu hiệu để ngăn ngừa lây nhiễm cúm mùa, Covid-19. Ảnh: iStock.

Trong khi đó, người bị cảm lạnh thường ho, đau họng, chảy nước mũi. Họ ít khi bị đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi. Tình trạng sốt và mất khứu giác do ngạt mũi cũng xảy ra nhưng chỉ là triệu chứng không điển hình. Đặc biệt, bệnh nhân cảm lạnh thông thường sẽ không bị tiêu chảy hay buồn nôn.

Các triệu chứng nhiễm nCoV thường khởi phát từ 2 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn lây. Triệu chứng cảm lạnh thường khởi phát từ một đến 3 ngày sau khi tiếp xúc virus gây bệnh.

Hiện nay, không có cách chữa khỏi cảm lạnh thông thường. Bệnh nhân sẽ được điều trị bằng thuốc giảm đau, thuốc cảm, thông mũi. Bệnh cũng thường vô hại và có thể tái phát bất kỳ khi nào. Người bị cảm lạnh sẽ khỏi sau 3-10 ngày. Một số người bị từ 2 đến 3 tuần.

Trong khi đó, bệnh nhân Covid-19 tùy tình trạng sẽ phải điều trị theo các phác đồ riêng biệt. Thậm chí, người mắc bệnh nặng phải sử dụng kháng sinh liều cao.