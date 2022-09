Phân biệt nhiễm trùng xoang và Covid-19

Vào thời điểm giao mùa, việc gặp phải các triệu chứng như nghẹt mũi, đau họng hoặc sốt có thể khiến bạn tự hỏi liệu mình bị nhiễm trùng xoang hay Covid-19.

Nếu bạn phải vật lộn với các vấn đề về xoang, những triệu chứng của bạn có thể dễ nhầm lẫn với Covid-19. Vi trùng như virus và vi khuẩn có thể dẫn đến nhiễm trùng xoang do tích tụ chất lỏng trong xoang - nằm ở mỗi bên sống mũi, gần mắt, sau trán và má. Nếu nhiễm trùng xoang do virus, bạn thậm chí có thể làm lây bệnh. Nếu do vi khuẩn gây ra, nó sẽ không lây lan.

Covid-19, do SARS-CoV-2 gây ra, rất dễ lây lan, vì vậy, những người bị nhiễm bệnh nên tuân thủ các quy trình cách ly thích hợp.

Trong mọi trường hợp, nhận biết sự khác biệt giữa hai tình trạng này là rất quan trọng. Một số dấu hiệu nhất định và các yếu tố khác có thể giúp bạn phân biệt chúng. Tuy nhiên, khi nghi ngờ, tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ.

Ảnh: TelMDCare.

Các triệu chứng tương đồng và khác biệt

Theo India Times, nhiễm trùng xoang và Covid-19 đều có những triệu chứng tương đồng rất dễ nhầm lẫn, bao gồm:

- Sổ mũi hoặc nghẹt mũi.

- Mệt mỏi.

- Đau đầu.

- Viêm họng.

- Sốt.

- Ho.

Để phân biệt 2 tình trạng này, người bệnh phải nhận biết một số dấu hiệu đặc trưng của chúng. Một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của viêm xoang là đau xoang hoặc cảm thấy áp lực xung quanh má trên, trán hoặc phần bên trong của mắt.

Chảy dịch mũi sau là dấu hiệu nhận biết khác của nhiễm trùng xoang. Các triệu chứng này thường xảy ra cùng với dấu hiệu thông thường khác như sổ mũi hoặc nghẹt mũi. Các dấu hiệu nhận biết khác của nhiễm trùng xoang bao gồm đau răng, hơi thở hôi và nước mũi có màu khác nhau.

Trong khi đó, cũng có một số triệu chứng chỉ có ở Covid-19 và hiếm khi xảy ra trong trường hợp nhiễm trùng xoang. Một trong những triệu chứng quan trọng là vấn đề tiêu hóa, chẳng hạn buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy. Những điều này sẽ không xảy ra trong trường hợp bị nhiễm trùng xoang.

Đau nhức cơ thể cũng có thể do Covid-19 gây ra, nhưng không phải do xoang, thường tác động lên đầu và vùng mặt. Khó thở là đặc điểm nhận dạng khác của Covid-19.

Giảm khứu giác có thể xảy ra trong thời gian bị nhiễm trùng xoang hoặc cảm lạnh. Ở người bệnh Covid-19, mất khứu giác và vị giác gần như hoàn toàn và cũng có thể xảy ra ngay cả khi không bị sổ mũi hoặc nghẹt mũi.

Cách phân biệt nhiễm trùng xoang và Covid-19

Theo Healthline, dưới đây là một số cách khác để bạn có thể phân biệt nhiễm trùng xoang và Covid-19 bằng cách xác định:

- Khi các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

- Các triệu chứng kéo dài bao lâu.

- Các triệu chứng nghiêm trọng như thế nào.

Nhiễm trùng xoang có thể xảy ra do dị ứng phấn hoa. Ảnh: Treefresno.

Các triệu chứng đầu tiên xuất hiện khi nào?

Các triệu chứng của nhiễm trùng xoang thường đến đột ngột. Tình trạng Covid-19 có thể phát triển dần dần 2-14 ngày sau khi tiếp xúc với SARS-CoV-2.

Nhiễm trùng xoang thường xảy ra sau khi bạn mắc một bệnh do virus thông thường, chẳng hạn cảm lạnh hoặc cúm. Nếu các triệu chứng của bạn phát triển sau khi mắc các vấn đề trên, bạn có thể bị nhiễm trùng xoang.

Virus gây cảm lạnh hoặc cúm có xu hướng lưu hành trong những tháng mùa thu và mùa đông. Trong khi đó, Covid-19 có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Nhiễm trùng xoang cũng có thể xảy ra sau khi tiếp xúc với chất gây dị ứng hoặc chất kích thích, chẳng hạn phấn hoa, lông thú cưng và khói thuốc lá. Nếu bị dị ứng hoặc gần đây có sử dụng chất kích thích, bạn có thể có nguy cơ nhiễm trùng xoang.

Các triệu chứng kéo dài bao lâu?

Thông thường, nhiễm trùng xoang sẽ khỏi trong vòng 2-3 tuần. Covid-19 tồn tại trong khoảng 1-2 tuần tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh và sức khỏe tổng thể.

Một số triệu chứng như ho và mất khứu giác hoặc vị giác có thể tạm thời kéo dài sau khi khỏi Covid-19. Một số người có thể gặp phải tình trạng Long Covid - nhóm các triệu chứng tồn tại trong nhiều tuần và nhiều tháng sau khi bị nhiễm bệnh.

Các triệu chứng nghiêm trọng như thế nào?

Hầu hết bệnh nhiễm trùng xoang đều tự biến mất mà không có các triệu chứng hoặc biến chứng nghiêm trọng. Nếu nhiễm trùng xoang do vi khuẩn, bạn có thể cần dùng thuốc kháng sinh.

Trong khi đó, nhiều trường hợp mắc Covid-19 có thể nhẹ hoặc trung bình. Người lớn tuổi và những người có tình trạng sức khỏe nhất định có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cao hơn.