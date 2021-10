Phân biệt dấu hiệu cảm lạnh và Covid-19 ở trẻ

Các triệu chứng cảm lạnh thông thường có thể gây nhầm lẫn với Covid-19, bao gồm đau họng, sổ mũi và sốt. Vậy làm sao để cha mẹ phân biệt được 2 căn bệnh này ở trẻ?

Trong khi đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine, các bậc cha mẹ rất lo lắng khi con bị ho, sốt hay sổ mũi. Vì đây là các triệu chứng phổ biến của cả cảm lạnh thông thường và Covid-19.

Triệu chứng phổ biến

Theo tiến sĩ Danelle Fisher, bác sĩ nhi khoa và chủ nhiệm khoa nhi tại Trung tâm Sức khỏe Providence Saint John ở Santa Monica, Mỹ, cả Covid-19 và cảm lạnh thông thường đều có thể bao gồm sổ mũi, đau họng và sốt và cả hai đều kéo dài trong vài ngày hoặc một tuần.

Tiến sĩ Katherine Williamson, bác sĩ nhi khoa của Bệnh viện Providence Mission ở Nam California, cho biết cả 2 căn bệnh này đều lây lan theo những cách tương tự nhau. Virus cảm lạnh thông thường và Covid-19 lây lan khi trẻ em tiếp xúc gần (khoảng 2 m) với người bị nhiễm bệnh.

"Covid-19 và cảm lạnh lây lan do các giọt bắn đường hô hấp tiết ra khi người bệnh thở, ho, hắt hơi, nói... Trẻ có thể hít phải nếu ở gần người bị bệnh", tiến sĩ Williamson giải thích.

Trong khi đó, tiến sĩ Payel Gupta, chuyên gia về dị ứng và miễn dịch học, nội khoa và nhi khoa tại Phòng khám dị ứng trực tuyến mới Cleared, cho biết ngoài sổ mũi và ngứa cổ họng, các triệu chứng ban đầu của Covid-19 và cảm lạnh thông thường đều có thể bao gồm kiệt sức và chán ăn.

Ho, sốt, sổ mũi có thể là triệu chứng của cả cảm lạnh thông thường và Covid-19. Ảnh: CNN.

Cách phân biệt

Tiến sĩ Zachary Hoy, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhi tại Trung tâm Bệnh truyền nhiễm nhi Nashville, cho biết: "Khó có thể phân biệt rõ ràng được sự khác biệt giữa Covid-19 và cảm lạnh thông thường ở trẻ em. Nếu cho rằng con mình có các triệu chứng có thể liên quan Covid-19, bạn nên đưa trẻ đi khám và làm xét nghiệm Covid-19".

Theo CNN, điểm khác biệt nhất là Covid-19 có thể gây mất khứu giác và vị giác. Đôi khi cảm lạnh thông thường có thể gây ức chế khứu giác hoặc vị giác của người bệnh, nhưng điều này là do chất nhầy tích tụ và tắc nghẽn. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Rhinology, Covid-19 có thể làm mất vị giác và khứu giác ngay cả khi chất nhầy không tắc nghẽn, và triệu chứng nặng hơn.

Ngoài ra, tiến sĩ Williamson cho biết Covid-19 đôi khi có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn, ngay cả ở trẻ em. Các triệu chứng này có thể bao gồm sốt trong vài ngày, mệt mỏi toàn thân và khó thở.

Bên cạnh đó, các triệu chứng Covid-19 thường mất nhiều thời gian hơn để phát triển sau khi tiếp xúc người bệnh. Tiến sĩ Williamson cho biết trong khi bạn có thể phát triển triệu chứng cảm lạnh 1-3 ngày sau khi tiếp xúc virus. Trong khi đó, triệu chứng Covid-19 có thể xuất hiện 2-14 ngày sau khi tiếp xúc.

Không chỉ vậy, các triệu chứng Covid-19 thường kéo dài hơn cảm lạnh thông thường, từ vài ngày đến vài tuần. Theo tiến sĩ Williamson, một số trẻ em thậm chí còn phát triển "hội chứng kéo dài", có thể lên đến vài tháng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho rằng cách tốt nhất để phân biệt giữa Covid-19 và bệnh cúm, cảm lạnh là xét nghiệm. Xét nghiệm rRT-PCR có độ nhạy cao được sử dụng để xác định sự hiện diện của virus gây Covid-19 trong một người.

Các chuyên gia cho hay không loại trừ thực tế là con bạn có thể bị cảm lạnh thông thường và Covid-19 đồng thời.

Tiến sĩ Hoy cho biết: "Việc đồng nhiễm Covid-19 rất phổ biến. Chúng tôi đã thấy rất nhiều loại virus cảm lạnh thông thường khác như rhinovirus, enterovirus và virus hợp bào hô hấp (RSV) ở trẻ mắc Covid-19. Đôi khi khó có thể phân biệt triệu chứng nào là do Covid-19 và triệu chứng nào là do các bệnh đồng nhiễm khác. Đó là lý do xét nghiệm lại quan trọng như vậy".

Xét nghiệm Covid-19 là cách tốt nhất để kiểm tra xem trẻ mắc Covid-19 hay cảm lạnh, cúm thông thường. Ảnh: Timesofindia.

Phòng ngừa cảm lạnh cho trẻ trong đại dịch

Khi đại dịch mới xuất hiện, mọi người đều giữ trẻ ở trong nhà. Ngay cả khi thế giới mở cửa trở lại, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách cũng được khuyến cáo để ngăn ngừa lây nhiễm virus đường hô hấp, kể cả virus gây cảm lạnh thông thường.

Theo Kid's Health, các biện pháp thông thường giúp ngăn ngừa virus lây lan có tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh thông thường và Covid-19 bao gồm:

- Rửa tay kỹ và thường xuyên: Rửa ít nhất 20 giây bằng xà phòng và nước hoặc sử dụng chất khử trùng tay với ít nhất 60% cồn.

- Tránh tiếp xúc với người mắc bệnh, có dấu hiệu cảm lạnh hoặc nghi ngờ Covid-19.

- Làm sạch các bề mặt thường xuyên chạm vào như tay nắm cửa, mặt bàn, điện thoại...

Cha mẹ nên làm xét nghiệm Covid-19 cho con bất cứ khi nào trẻ có triệu chứng giống cảm lạnh hoặc cảm thấy không khỏe. Tiến sĩ Gupta nói rằng mặc dù trẻ em có thể ít xuất hiện các triệu chứng Covid-19 hơn người lớn, cha mẹ không nên cho rằng các triệu chứng của con chỉ là cảm lạnh.

Lý do quan trọng để xét nghiệm Covid-19 cho trẻ là ngăn ngừa nguy cơ lây lan virus cho người khác nếu không may trẻ mắc bệnh. "Đặc biệt, nếu con đã đi học trở lại, tiếp xúc với nhiều trẻ khác, bạn càng nên cho con xét nghiệm Covid-19 nếu chúng cảm thấy mệt, ngay cả khi các dấu hiệu đó biểu hiện như cảm lạnh", tiến sĩ Gupta nhận định.

Ngoài việc đưa trẻ tới bệnh viện, bạn cũng có thể thực hiện xét nghiệm Covid-19 tại nhà cho con. Tiến sĩ Williamson cảnh báo rằng những xét nghiệm tại nhà đôi khi cho âm tính giả và xét nghiệm rRT-PCR được thực hiện tại cơ sở y tế có thể chính xác hơn. Tuy nhiên, nếu kết quả xét nghiệm kháng nguyên tại nhà cho kết quả dương tính, bạn nên cách ly cho con, thông báo cho trường học, nhà trẻ hoặc bất kỳ ai mà trẻ đã tiếp xúc. Sau đó, cha mẹ nên gọi cho nhân viên y tế để thực hiện xét nghiệm khẳng định cho con.

