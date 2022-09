Phân biệt bố mẹ hổ, bố mẹ sứa và bố mẹ cá heo

Trang Psychology Today đã tổng hợp ra 3 kiểu bố mẹ thường gặp dựa trên phong cách nuôi dạy con cái của họ.

"Bố mẹ hổ" là thuật ngữ quen thuộc với công chúng, chỉ những ông bố bà mẹ độc đoán, chỉ đạo và quản lý con cái từng tý một và bằng bất cứ mọi giá.

Tuy nhiên, bên cạnh "bố mẹ hổ", bác sĩ Tâm thần học Shimi Kang đồng thời là tác giả cuốn sách The Dolphin Way: A Parent's Guide to Raising Healthy, Happy, and Motivated Kids Without Turning Into a Tiger (tạm dịch: Nuôi con phong cách cá heo) còn đưa ra 2 thuật ngữ khác là "bố mẹ sứa" và "bố mẹ cá heo" dựa trên cách một bậc phụ huynh nuôi dạy một đứa trẻ.

Bên cạnh "bố mẹ hổ", thế giới còn tồn tại 2 kiểu bố mẹ khác là "bố mẹ sứa" và "bố mẹ cá heo". Ảnh: Getty.

Theo đó, "bố mẹ sứa" ám chỉ những phụ huynh dễ dãi, không có nguyên tắc, ít kỳ vọng và chiều con quá mức. Con cái của "bố mẹ sứa" thường có xu hướng mất kiểm soát hành vi.

"Bố mẹ cá heo" là khái niệm nằm giữa 2 khái niệm trên. Thuật ngữ này ám chỉ những bậc phụ huynh vừa cứng rắn nhưng cũng có sự linh hoạt. Họ vừa có quy tắc và kỳ vọng nhưng cũng rất tôn trọng sự sáng tạo và tự do của con.

Dưới đây là bảng so sánh sự khác nhau giữa 3 kiểu cha mẹ: