Phạm tội ở Tiền Giang, bị bắt trên đường trốn về TP.HCM

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tiền Giang, Hoàng điều khiển xe máy tẩu thoát về TP.HCM. Công an huyện Bến Lức (Long An) đã lập chốt mật phục bắt giữ Hoàng.

Ngày 24/5, Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận hồ sơ từ Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An và di lý Lê Minh Hoàng (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) về điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 23/5, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An nhận được thông tin nhờ phối hợp bắt giữ Lê Minh Hoàng từ Công an tỉnh Tiền Giang. Hoàng vừa thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Tiền Giang, bị công an tỉnh này truy đuổi, được xác định đang tháo chạy trên quốc lộ 1 (hướng từ Tiền Giang về TP.HCM).

Hoàng và chiếc xe dùng làm phương tiện bỏ trốn.

Công an huyện Bến Lức đã cử tổ công tác phối hợp với Công an xã Phước Lợi, Đội dân phòng liên xã tổ chức lập chốt vây bắt Hoàng.

Sau nhiều giờ theo dõi, đến chiều tối cùng ngày, tổ công tác phát hiện Hoàng điều khiển phương tiện giống mô tả của Công an tỉnh Tiền Giang nên truy đuổi, bắt giữ.