Phạm Quỳnh Anh và dàn mỹ nhân Việt cùng hát nhảy tại sự kiện

Phạm Quỳnh Anh là khách mời đặc biệt tại sự kiện “Lush - Brings - Charm”, do Lý Thùy Chang - CEO Viện thẩm mỹ Lavender By Chang - tổ chức tại TP.HCM. Trước đó, sự kiện tổ chức tại Hà Nội với tên gọi “You Shine” để tri ân những khách hàng thân thiết của Lavender By Chang.