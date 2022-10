Phạm nhân lớn tuổi nhất nhà tù Guantanamo được thả tự do

Một công dân Pakistan đã được trở về nhà sau khi 17 năm giam giữ không qua xét xử tại trung tâm giam giữ vịnh Guantanamo vì nghi ngờ liên quan đến al-Qaeda.

Ông Saifullah Paracha tại trung tâm giam giữ vịnh Guantanamo. Ảnh: AP.

Ngày 29/10, Saifullah Paracha, 75 tuổi, đã được thả và đoàn tụ với gia đình sau hơn 17 năm bị giam giữ tại căn cứ của Mỹ. Ông là tù nhân lớn tuổi nhất tại nhà tù quân sự ở vịnh Guantanamo, theo AP.

“Chúng tôi rất vui vì một công dân Pakistan bị giam giữ ở nước ngoài cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình”, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong một tuyên bố.

Ông Paracha là một doanh nhân sống tại Karachi. Vào tháng 7/2003, ông bị bắt giữ tại Thái Lan và được đưa đến căn cứ quân sự của Mỹ tại Bagram, Afghanistan trước khi bị chuyển đến nhà tù Guantanamo vào năm 2004, theo Reuters.

Ông bị giam giữ vì nghi ngờ có quan hệ với tổ chức al-Qaeda nhưng chưa bao giờ bị xét xử. Các nhà chức trách cáo buộc ông đã giúp đỡ al-Qaeda trong vụ khủng bố 11/9 bằng một giao dịch tài chính.

Ông Paracha khẳng định ông không biết họ là al-Qaeda và phủ nhận bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến khủng bố. Tháng 11/2020, ông đã xuất hiện lần thứ 8 trước hội đồng xét duyệt trong khi mắc một số bệnh như tiểu đường và bệnh tim.

Vào thời điểm đó, Shelby Sullivan-Bennis, luật sư của ông Paracha, cho biết bà lạc quan hơn về triển vọng được thả tự do vì cuộc bầu cử của Tổng thống Joe Biden, sức khỏe kém của ông Paracha và những diễn biến trong một vụ kiện pháp lý liên quan đến con trai ông, Uzair Paracha. Tháng 5/2021, ông Paracha được thông báo rằng ông và hai người khác đã được chấp thuận thả tự do.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận việc ông Paracha hồi hương. Thông báo không cung cấp lý do chi tiết cho quyết định thả tự do. Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ tuyên bố việc ông Paracha tiếp tục bị giam giữ không còn cần thiết vì ông “không phải là mối đe dọa” đối với an ninh nước Mỹ.

Tuyên bố hôm 29/10 của Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá cao “sự sẵn sàng của Pakistan và các đối tác khác trong việc hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ nhằm giảm số người bị giam giữ một cách có trách nhiệm và sau cùng là đóng cửa cơ sở giam giữ vịnh Guantanamo”.

Trại giam Guantanamo phải hứng chịu sự lên án trên toàn thế giới vì đã giam giữ một số lượng lớn tù nhân mà không qua xét xử. Số lượng tù nhân đạt mức cao nhất là 800 người, sau đó giảm dần trong giai đoạn dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết vẫn còn 35 người bị giam giữ tại Guantanamo.