Phẩm chất siêu sao của Rodri

Rodri khẳng định giá trị bản thân khi ghi bàn đem về chức vô địch Champions League cho Manchester City, rồi nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu mùa giải 2022/23.

Từ khi được dẫn dắt bởi HLV Pep Guardiola vào năm 2016, Man City luôn thể hiện sự đa dạng trong các phương án tấn công. Vì lẽ đó, số lượng bàn thắng khổng lồ nửa xanh thành Manchester ghi được qua mỗi mùa luôn đến từ nhiều ngòi nổ khác nhau. Bất kể việc Erling Haaland được đem về và trở thành nguồn cung bàn thắng lớn nhất của CLB mùa này, đặc điểm trên vẫn không thay đổi.

IIkay Gundogan lập cú đúp siêu phẩm vào lưới Manchester United để giúp Man City vô địch FA Cup. Kevin De Bruyne và Bernardo Silva tỏa sáng trước Real Madrid tại bán kết Champions League. Và khi những cái tên thiên về tấn công im hơi lặng tiếng, tiền vệ phòng ngự Rodri là người tạo khác biệt giúp “The Citizens” đánh bại Inter Milan 1-0 tại trận chung kết giải đấu số một châu Âu hôm 11/6 (giờ Hà Nội).

Rodri tạo khác biệt

Dấu ấn của những cầu thủ chuyên về phòng ngự trong lĩnh vực tấn công không thường xuất hiện trong các trận chung kết Champions League. Lần gần nhất điều đó xảy ra là mùa giải 2016/17, khi Casemiro, trong màu áo Real Madrid, sút xa vào lưới Juventus.

Ngoài ra, cú đánh đầu thành bàn của Sergio Ramos trước Atletico Madrid ở phút 90+3 hồi năm 2014 cũng là một khoảnh khắc hiếm hoi khác một cầu thủ tuyến dưới ghi bàn trong trận cầu quyết định ngôi vương giải đấu số một châu Âu.

Nói vậy để thấy pha lập công của Rodri là một nét đặc biệt trong lịch sử các trận chung kết Champions League. Một pha đặt lòng chính xác từ tuyến hai của tuyển thủ Tây Ban Nha, người vốn được xem là một trong những số 6 hay nhất thế giới từ khi chuyển đến Man City vào hè 2019.

Tình huống dẫn đến bàn thắng của Rodri xuất phát từ một trong những lần hiếm hoi City xuống được đến đáy biên Inter trong cuộc đối đầu tại Istanbul hôm 11/6. Khi bóng do Bernardo Silva trả ngược ra rơi về tuyến hai, tiền vệ 26 tuổi chọn vị trí thuận lợi để dứt điểm kỹ thuật, vượt qua sự truy cản của các cầu thủ "Nerazzurri" và vào lưới thủ thành Andre Onana.

Rodri điềm tĩnh hạ hạ gục hàng thủ Inter từ tuyến hai. Ảnh: Reuters.

Những pha trả ngược từ đáy biên vốn là đòn tấn công và cách thức ghi bàn đặc trưng của các đội bóng do Pep dẫn dắt. Tuy nhiên, trận đấu trước Inter lại chứng kiến CLB chủ sân Etihad không kiểm soát tốt thế trận, từ đó chỉ tạo ra 7 cú dứt điểm so với 14 của đối phương. Theo Opta, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của City cũng chỉ bằng một nửa Inter (0,9 so với 1,8 - PV).

Trong bối cảnh Man City bế tắc, khi mà họ không áp đặt được đối phương như thường lệ, Rodri đem đến giải pháp. Lúc màn đêm ở sân vận động Ataturk Olympic chìm trong căng thẳng và sự ngột ngạt do cách phòng ngự khó chịu của Inter tạo ra, tiền vệ 26 tuổi là người được chọn để thổi bay bầu không khí đầy áp lực đó.

Song, màn tỏa sáng của Rodri trước “Nerazzurri” không xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Người hâm mộ nhiều lần chứng kiến tiền vệ người Tây Ban Nha nổ súng ở nhiều khoảnh khắc yêu cầu bản lĩnh trong quá khứ.

Mùa trước, cựu sao Atletico lập công trong trận quyết định ngôi vương Premier League vào lưới Aston Villa. Mùa này, trước khi ghi bàn vào lưới Inter, Rodri còn vẽ ra đường cong xuất thần vào lưới Bayern Munich tại tứ kết Champions League.

Goal miêu tả bàn thắng của Rodri vào lưới Inter đêm hôm 11/6: “Bàn thắng của sự điềm tĩnh”. Khả năng tập trung và giữ bình tĩnh ở tuyến giữa của cầu thủ 26 tuổi trên thực tế gặp thách thức lớn từ tuyến đầu áp sát của đối phương nhưng cuối cùng lại được phát huy tối đa ở một pha bóng tấn công.

Hai năm trước, tiền vệ của Man City phải ngồi trên ghế dự bị nhìn các đồng đội bại trận trước Chelsea tại chung kết Champions League mùa 2021/22. Đến mùa này, Rodri là người ra sân và tạo khác biệt.

Không chỉ là cầu thủ hay nhất trận chung kết Champions League mùa giải 2022/23, Rodri sau đó còn được UEFA công nhận là cầu thủ hay nhất giải đấu trên trang chủ. Với những dấu ấn và sự công nhận trên, không khó để nhận định tuyển thủ Tây Ban Nha hiện là tiền vệ phòng ngự hay nhất châu Âu.

Trụ cột không thể thay thế

Trong hệ thống của Pep, vị trí số 6 là nhân tố cốt lõi. Đó là trạm trung chuyển bóng, người cầm nhịp lối chơi của toàn đội. Người đó phải có khả năng kiểm soát bóng xuất sắc và thường xuyên lùi về giữa hai trung vệ để nhận bóng, qua đó tạo lợi thế quân số trong khâu triển khai bóng từ sân nhà.

Rodri đang là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Tại Barcelona giai đoạn 2008-2012, Sergio Busquets là thành phần không thể thay thế ở tuyến giữa của Pep bên cạnh Xavi và Andres Iniesta. Ở Bayern giai đoạn 2013-2016, Joshua Kimmich hay Xabi Alonso là các ông chủ khu trung tuyến. Trong khi đó, Fernandinho ở giai đoạn đầu hay Rodri hiện tại là các tiền vệ chơi thấp nhất đội hình Man City từ khi Pep nắm quyền vào năm 2016.

Hè 2022, nửa xanh thành Manchester bỏ 42 triệu bảng để chiêu mộ Kalvin Phillips với ý định biến anh thành phương án dự phòng cho Rodri. Tiền vệ người Anh chỉ ra sân tổng cộng gần 600 phút trên mọi đấu trường mùa này nhưng cuối cùng giành cú ăn ba cùng CLB. Sự ổn định và xuất sắc của Rodri đã dẫn đến sự việc trên.

Từ khi gia nhập Man City vào hè 2019, tiền vệ người Tây Ban Nha luôn ra sân trung bình 50 trận mỗi mùa. Niềm tin của Pep vào Rodri vững chắc và được củng cố thông qua màn trình diễn của cầu thủ này tại chung kết Champions League mùa 2022/23. Khi được hỏi rằng bản thân có tác động nào giúp Rodri ghi bàn thắng quan trọng trước Inter không, HLV 52 tuổi đáp: “Giữa hiệp, thay vì trách cậu ấy không kiểm soát được tuyến giữa, tôi chỉ nhắc cậu ấy: ‘Hãy bình tĩnh, cậu là tiền vệ hay nhất châu Âu’”.

Pep truyền động lực bằng cách làm tâm lý giúp học trò tự tin vào bản thân và giữ sự bình tĩnh. Song, nhìn từ góc độ khác, đó cũng là một lời ca ngợi mà chiến lược gia người Tây Ban Nha dành cho học trò trước truyền thông.

Bay cao ở tuổi 26, Rodri vẫn còn nhiều thời gian để trở nên hoàn thiện hơn nữa ở vai trò tiền vệ phòng ngự và tiếp tục trở thành nhân tố không thể thay thế trong hệ thống của Pep tại Man City.

