Phạm Băng Băng sang Hàn Quốc đóng phim

Phạm Băng Băng xuất hiện với vai trò khách mời trong bộ phim "Insider" của đài jTBC. Đây là dự án có đề tài pháp luật, điều tra phá án.

Ngày 21/2, tờ The Fact của Hàn Quốc đưa tin Phạm Băng Băng đang tham gia bộ phim truyền hình Insider của đài jTBC với vai trò khách mời. Vai diễn cũng như thời lượng xuất hiện của Phạm Băng Băng đều được giữ kín.

Đội ngũ làm phim Insider đã xác nhận thông tin trên: "Đúng là cô ấy đang ở Hàn Quốc và hợp tác với chúng tôi. Tuy nhiên, đây không phải là bộ phim có vốn Trung Quốc. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ sự xuất hiện của cô ấy".

Trên trang Naver, việc Phạm Băng Băng tham gia một tác phẩm truyền hình Hàn Quốc nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả ca ngợi vẻ đẹp của Phạm Băng Băng và thích thú khi cô thử sức với vị trí mới. Tuy nhiên, nhiều người không hài lòng khi đoàn phim lựa chọn nghệ sĩ vướng bê bối tại Trung Quốc tham gia diễn xuất.

Phạm Băng Băng đang ở Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội đóng phim.

Insider sẽ do tài tử Kang Ha Neul và nữ diễn viên Lee Yoo Young đóng chính. Phim kể về một thực tập sinh tư pháp có tên Kim Yo Han (Kang Ha Neul) đang bí mật điều tra một vụ án cũ. Sau đó, anh đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí rơi vào tình huống nguy hiểm tới tính mạng.

Bộ phim sẽ do biên kịch Moon Man Sae có tác phẩm nổi bật Priest (Linh Mục 2018) chấp bút. Đạo diễn Hong Min Yeon từng chỉ đạo phim Missing: The Other Side (Mặt trái của sự mất tích 2020).

Insider là sự trở lại màn ảnh của Phạm Băng Băng sau 4 năm. Năm 2018, sau khi bị buộc tội trốn thuế, Phạm Băng Băng không được mời tham gia các dự án phim ảnh tại Trung Quốc, do quy định cấm các ngôi sao vướng bê bối tham gia hoạt động giải trí của cơ quan quản lý nghệ thuật.

Hai bộ phim Phạm Băng Băng đã quay trước đó là The 355 và The King's Daughter gặp khó khăn trong việc ra mắt. Khi được công chiếu phim lại nhận thất bại, không thể giúp nữ diễn viên tiến vào thị trường Hollywood.