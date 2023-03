Phạm Băng Băng, Rosé mặc gợi cảm dự sự kiện thời trang

Trong tuần này, nhiều nghệ sĩ trên khắp thế giới có mặt tại Pháp dự sự kiện do các thương hiệu đình đám tổ chức. Ngày 28/2, Phạm Băng Băng xuất hiện trong bữa tiệc do LuisaViaRoma kết hợp Yun Yun Sun tổ chức tại Lucid Interval. Nữ diễn viên chọn thiết kế đính nơ to bản, dáng xòe dự sự kiện thời trang. Mẫu váy tông hồng, khoe vai giúp Phạm Băng Băng nhìn trẻ trung, nữ tính. Thời gian gần đây, cô gây chú ý khi có mặt tại loạt sự kiện quảng bá phim Lục Dạ (Green Night). Ảnh: Weibo.