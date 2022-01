Phạm Băng Băng không còn cơ hội trở lại

"The 355" được xem tác phẩm tiềm năng để Phạm Băng Băng cứu vớt sự nghiệp sau bê bối trốn thuế. Tuy nhiên, phim ra mắt thất bại ở thị trường Hollywood.

Theo Sina, gần 4 năm kể từ khi vướng bê bối trốn thuế, sự trở lại ngôi vị "nữ hoàng giải trí" được người hâm mộ chờ đợi của Phạm Băng Băng vẫn chưa diễn ra. Bất chấp nỗ lực duy trì hoạt động, cánh cửa tái xuất showbiz vẫn đóng chặt với nữ diễn viên.

Đầu năm 2022, Phạm Băng Băng có lần hiếm hoi xuất hiện trên màn ảnh với The 355. Tác phẩm hợp tác với Hollywood này được xem cơ hội "nghìn năm có một" để ngôi sao sinh năm 1981 hồi sinh danh tiếng. Thế nhưng, The 355 không nhận được phản hồi tích cực sau ngày công chiếu.

"Thất bại của The 355 khiến Phạm Băng Băng càng thêm vô vọng trong việc tìm đường vực dậy sự nghiệp", Sina bình luận.

Không có bước ngoặt cho Phạm Băng Băng

Quy tụ dàn minh tinh hàng đầu gồm Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penélope Cruz, Diane Kruger và Phạm Băng Băng, The 355 nhận được sự chú ý ngay từ những ngày đầu khởi quay. Tác phẩm được bấm máy trong thời điểm Phạm Băng Băng bị điều tra trốn thuế tại quê nhà Trung Quốc.

Đặc biệt, The 355 được quảng bá như tác phẩm đánh dấu sự tái xuất của Phạm Băng Băng sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh. Đây là dự án phim duy nhất mà nữ diễn viên tham gia diễn xuất kể từ năm 2018. Vì vậy, công chúng tỏ ra mong chờ vào màn hợp tác của minh tinh xứ Trung với ê-kíp đều là những cái tên lớn tại Hollywood.

Phạm Băng Băng có sự xuất hiện kém đặc sắc trong The 355. Ảnh: Sina.

Không như dự đoán, The 355 đối mặt với chỉ trích, chê bai từ giới chuyên môn và công chúng sau khi ra rạp. Trên Rotten Tomatoes, phim chỉ nhận 27/100 điểm qua 143 bài đánh giá của các chuyên gia. The Independent thậm chí cho rằng The 355 là "bom xịt" mở màn năm 2022 của điện ảnh thế giới.

Kịch bản nhạt nhẽo, cảnh hành động kém đặc sắc và cách dàn dựng vụng về là nguyên nhân chính khiến The 355 thất bại. Tác phẩm lấy đề tài điệp viên có doanh thu khiêm tốn 4,8 triệu USD sau hơn một tuần ra mắt.

Theo Vulture, gương mặt được quan tâm nhất trong phim là Phạm Băng Băng gây thất vọng lớn khi chỉ làm nền cho dàn mỹ nhân Hollywood. Nhân vật đặc vụ bí ẩn người Trung Quốc - Lin Mi Sheng của cô xuất hiện vào những phút cuối, không có bất kỳ cảnh quay đặc sắc hay tác động nào tạo nên sự đột phá trong mạch phim.

"Phạm Băng Băng dư thừa trong The 355. Vai diễn được giới thiệu là điệp viên giải cứu thế giới của cô ấy không thể mờ nhạt hơn, có cũng như không. Thẳng thắn nói rằng nhân vật của cô ấy ngay từ khi ra đời chỉ để phục vụ cho mục đích 'mồi chài' khán giả Trung Quốc đến rạp xem phim", trang Sohu nhận xét.

Không chỉ ra mắt kém thành công ở Hollywood, The 355 cũng chịu cảnh lận đận tại Trung Quốc. Theo 163, tác phẩm khó tiếp cận khán giả Đại lục một cách trọn vẹn. Do giới quản lý văn hóa không cho phép phim của nghệ sĩ vướng scandal được phát hành, vì vậy, muốn ra rạp ở xứ tỷ dân The 355 phải cắt hết cảnh quay của Phạm Băng Băng. Điều này đồng nghĩa với việc tác phẩm mất đi nhân tố khiến khán giả bỏ tiền mua vé.

Xin được lịch chiếu ở Hong Kong, nhưng The 355 không thể ra rạp do chính quyền đặc khu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội 14 ngày trước thềm Tết Nguyên đán vì sự lây lan của biến chủng Omicron.

Đáng nói, sau 17 ngày công chiếu, tác phẩm sẽ được phát hành trực tuyến vào ngày 24/1. Vì vậy, HK01 cho biết khả năng phim của Phạm Băng Băng bị hủy lịch chiếu ở xứ Hương Cảng là rất cao vì đến ngày 22/1 rạp phim nơi đây mới hoạt động trở lại.

Ngoài The 355, Phạm Băng Băng vẫn còn The King's Daughter - tác phẩm hợp tác với đạo diễn Sean McNamara từ năm 2014 - dự kiến đổ bộ các cụm rạp vào ngày 21/1. Trong phim, người đẹp đóng vai mỹ nhân ngư. Tuy nhiên, khán giả không đặt nhiều kỳ vọng vào sự thăng hoa của Phạm Băng Băng do cô chỉ đảm nhận vai phụ với mục đích không khác gì trong The 355.

Phạm Băng Băng bị thay thế

Giữa thời điểm The 355 ra mắt không thành công, tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng tiếp tục tranh thủ mọi cơ hội để xuất hiện trên truyền thông nhằm tăng độ phủ sóng hình ảnh, và hâm nóng tên tuổi.

Đầu năm 2022, nữ diễn viên trở thành gương mặt trang bìa của Vogue Singapore. Sau đó, cô dự sự kiện ra mắt thương hiệu trang sức, và đăng tải video tư vấn làm đẹp trên trang Weibo cá nhân. Tuy nhiên, những hoạt động nhỏ lẻ của Phạm Băng Băng mờ nhạt trong showbiz Hoa ngữ.

Phạm Băng Băng không còn giữ được vị thế sao hạng A trong showbiz Trung, bị nhiều nghệ sĩ đàn em như Địch Lệ Nhiệt Ba (ảnh sau) vượt mặt. Ảnh: Sohu.

Theo iFeng, sự xuất hiện của cô ở sự kiện vào ngày 11/1, chỉ được một kênh truyền thông đưa tin. Ảnh hậu trường cũng cho thấy có chưa đến 10 người hâm mộ chào đón nữ nghệ sĩ ở chương trình.

"Tìm không ra cơ hội để Phạm Băng Băng lấy lại thời đỉnh cao. Từ hình tượng 'nữ hoàng thảm đỏ', nữ diễn viên hiện tại chỉ là ngôi sao bình dân, chủ yếu tương tác với fan qua mạng xã hội", Sohu nhận xét.

Vì bê bối trốn thuế, đến nay tại Trung Quốc không có đạo diễn, nhà sản xuất nào can đảm dám làm việc với Phạm Băng Băng. Hiện tại, nữ diễn viên chấp nhận xuất hiện trên bìa tạp chí hạng B hoặc bản quốc tế, góp mặt ở sự kiện nhỏ, quảng cáo cho thương hiệu bình dân.

"Phạm Băng Băng đã vắng mặt quá lâu. 4 năm là khoảng thời gian đủ cho sự ra đời của thế hệ minh tinh giải trí mới", Sina nhận định. Trang tin cho rằng showbiz Hoa ngữ đang có nhiều hơn những ngôi sao trẻ dần lấp đầy khoảng trống của Phạm Băng Băng, điển hình là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Theo Sina, mỹ nhân Tân Cương có sự bứt phá đáng nể về sự nghiệp và tên tuổi hơn hai năm qua.

Trong năm 2021, cô nắm trong tay hơn 30 hợp đồng quảng cáo, và trở thành nữ hoàng quảng cáo mới tại Trung Quốc. Từ hàng ngũ diễn viên phụ, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vươn lên hàng nữ chính, được ưu tiên lựa chọn cho những dự án truyền hình có chi phí sản xuất cao.

Theo iFeng, đầu năm 2022, người đẹp có thêm 4 hợp đồng quảng cáo mới. Cô hiện có ba tác phẩm đang chờ phát sóng là Ngự giao ký, An Lạc truyện và phim điện ảnh Nhật nguyệt. Danh tiếng cao khiến sự xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là tâm điểm chú ý trong dư luận.

"Sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba ngày càng lớn. Thời điểm hiện tại, giới giải trí Trung Quốc ít nữ diễn viên nào có ngoại hình đẹp và danh tiếng vượt trội hơn mỹ nhân Tân Cương. Địch Lệ Nhiệt Ba đang thế chỗ Phạm Băng Băng, trở thành nữ hoàng giải trí thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ", QQ nhận xét.